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項婕如得怪病無法根治　吃藥三年吃到懷疑人生

記者葉文正／台北報導

今年入圍台北電影節的準影后項婕如，今天出席電影《愛的噩夢》記者會，不過記者會上，她被發現身上皮膚各處都有紅疹，她坦承從小就有這個問題，應該是濕疹，這三年來也時不時會發作，但看病吃藥已經到「懷疑人生」的程度，並許願此病可以根治。

▲▼電影愛的噩夢大元，項婕如各家聯訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▲電影《愛的噩夢》大元，項婕如。（圖／記者謝盛帆攝）

項婕如表示，「濕疹一發作就會到處有過敏現象，更不能吃芒果會大發，由於片中有可以許願的情節，她也表示，想要許願不要再過敏，因為這三年都有發作，可能是因為工作壓力，也有在看中醫調理，但已經吃藥吃到懷疑人生。」

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▲▼電影愛的噩夢大元，項婕如各家聯訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▲項婕如深受濕疹困擾。（圖／記者謝盛帆攝）

項婕如說，這部片是2022年的冬天拍的，尤其吃飯的戲拍很多次，但她還是努力把情緒演出來，「因為做不到就無法離開拍戲現場，導演希望我們在某個點要哭，但這哭戲特別難演，這段拍20幾次，哭到回家扁掉，只好狂喝水。」由於片中有部分係在河堤取景，項婕如也笑說，大家都會去華山草原約會，所以我自己絕對不會去，去欣欣秀泰也會被拍，我會去的地方不太會被發現，像是山上海邊。」

▲《愛的噩夢》項婕如（左）與林柏宏有許多親密互動。（圖／華映娛樂提供）

▲《愛的噩夢》項婕如個性獨特。（圖／華映娛樂提供）

由於她在《愛的噩夢》中是控制狂，她也坦承：我很能理解這種感情觀，這角色會有這樣控制慾，可能是這角色有創傷跟沒有安全感，她想讓自己知道自己是被愛的，我本身是巨蟹座，也會多叮嚀男友，連便便都會問，也會問對方今天喝水有兩千嗎，等等，也很嘮叨。」

只是片中男主角林柏宏有喝符水橋段，項婕如也坦承，「我會加符水到聖木中，當成酒精這樣噴，我是沒被打過，但我會好奇，我是相信這些儀式的，現在也有去學塔羅，之前老師算星盤有說幾月幾日到幾月幾日要小心什麼，要注意家人，後來發現好像真的要注意。」對於命理有點篤信。

她日前得知入圍北影影后，也提到：「那天我剛下午好兩三點起來吃飯，朋友跟我說，我還很驚訝，掛掉電話後，趕快去點工作群組，打感言時越打越有感，我從來沒有入圍過，想想不要準備感言，搞不好才會得。」

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愛的噩夢, 項婕如, 大元

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