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劇組驚喜慶生！錦雯51歲生日感動淚崩「當場下跪」

記者許逸群／台北報導

藝人錦雯昨（17日）適逢51歲生日，仍進棚拍攝民視8點檔《愛的榮耀》的她透露，本來以為生日會黯淡結束，沒想到經紀人突然叫她上樓，才發現製作人王珮華以及《娛樂超skr》團隊、民視同事大家都躲在辦公室等她上樓，讓她當場感動到噴淚，甚至激動到下跪跟大家跪謝！

▲▼錦雯51歲生日感動淚崩「當場下跪」。（圖／民視提供）

▲▼錦雯51歲生日感動淚崩「當場下跪」。（圖／民視提供）

▲▼錦雯51歲生日感動淚崩「當場下跪」。（圖／民視提供）

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錦雯表示，因為最近劇情都是哭戲爆棚，劇中兒子身世即將大爆發，所以角色情緒瀕臨崩潰，再加上自己養18年的狗狗「皮皮」生病，需要人照顧，面對角色跟生活的壓力，讓她在見到大家的那刻忍不住淚崩。她把生日願望送給劇組，期望收視能繼續節節高升，一路長紅領先。

▲▼錦雯51歲生日感動淚崩「當場下跪」。（圖／民視提供）

▲錦雯與劇組同仁都有很深的感情。（圖／民視提供）

錦雯說民視團隊是個有愛的大家庭，但最近感受到愛得太超過了，因為劇中的女兒宮美樂，收工之後都會約她去吃消夜，因此讓她胖了3公斤，還是服裝師提醒她說「妳是不是胖了」，讓她忍不住虧宮美樂說：「你現在是飾演孕婦，不是真的懷孕啦。」

此外，錦雯在自媒體的粉絲「錦衣衛家族」，昨天也送蛋糕及應援飲料想給錦雯驚喜，甚至「錦繡幫」的粉絲家人也做了一個春香娃娃吊飾，讓錦雯直呼大家都好有心，真的是感動滿滿的一天。

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