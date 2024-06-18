唐治平媽媽驟逝至今未認　演藝工會理事長曹雨婷霸氣「喪葬費我出」

記者葉文正／台北報導

演員唐治平的73歲母親日前被發現陳屍住家社區頂樓，雖警方客觀認為死者為唐母，但唐治平至今堅持那不是媽媽，拒絕認屍讓唐母成了「有名無主屍」後事已停擺2週，演藝圈白雲喊話願意伸出援手，演藝工會理事長曹雨婷也想要伸出援手，並透露唐治平現況，「他沒有辦法平靜的去接受這個事實」。

▲ 唐治平至今尚未認屍。（圖／記者戴上容攝）

曹雨婷昨日出席恬娃卡拉OK店開幕活動，提到唐治平，她透露見新聞後相當心疼，決定出手幫助相關治喪事宜，其實曹雨婷內心也矛盾，因為查詢之下才知原來唐治平並非演藝工會會員，她曾煩惱該怎麼辦、要幫忙嗎？然而內心道義跟演藝圈的良知提醒她，「雖然不是工會的會員，始終是演藝圈的事，他這麽辛苦的生活」，因此決定出手相助。

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▲演藝工會理事長曹雨婷想對唐治平伸出援手。（圖／讀者提供）



理事長曹雨婷透過管道聯繫唐治平經紀人，希望可以幫上忙，只是唐治平還無法接受事實，需要再等他平靜些，曹雨婷說會持續和經紀人保持聯繫，「再請工會這邊一起協助」。即便工會營運同樣也非常辛苦，曹雨婷霸氣喊話：「如果真的很需要的話，我自己個人會出，也算是代表工會！」

▲白雲(左)表示願意幫唐治平處理喪葬事宜。（圖／翻攝《最HOT5000秒》）



演員阮經天的母親5月21日病逝，曹雨婷也表示，阮經天是工會成員，之前她都是跟阮媽媽聯絡，如今她去當天使了，相信阮經天一定難以接受，如果有需要幫忙的地方，曹雨婷也願給予協助。