ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐治平媽媽驟逝至今未認　演藝工會理事長曹雨婷霸氣「喪葬費我出」

記者葉文正／台北報導

演員唐治平的73歲母親日前被發現陳屍住家社區頂樓，雖警方客觀認為死者為唐母，但唐治平至今堅持那不是媽媽，拒絕認屍讓唐母成了「有名無主屍」後事已停擺2週，演藝圈白雲喊話願意伸出援手，演藝工會理事長曹雨婷也想要伸出援手，並透露唐治平現況，「他沒有辦法平靜的去接受這個事實」。

▲▼ 唐治平 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 唐治平至今尚未認屍。（圖／記者戴上容攝）

曹雨婷昨日出席恬娃卡拉OK店開幕活動，提到唐治平，她透露見新聞後相當心疼，決定出手幫助相關治喪事宜，其實曹雨婷內心也矛盾，因為查詢之下才知原來唐治平並非演藝工會會員，她曾煩惱該怎麼辦、要幫忙嗎？然而內心道義跟演藝圈的良知提醒她，「雖然不是工會的會員，始終是演藝圈的事，他這麽辛苦的生活」，因此決定出手相助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲演藝工會理事長曹雨婷想對唐治平伸出援手。（圖／讀者提供）

▲演藝工會理事長曹雨婷想對唐治平伸出援手。（圖／讀者提供）

理事長曹雨婷透過管道聯繫唐治平經紀人，希望可以幫上忙，只是唐治平還無法接受事實，需要再等他平靜些，曹雨婷說會持續和經紀人保持聯繫，「再請工會這邊一起協助」。即便工會營運同樣也非常辛苦，曹雨婷霸氣喊話：「如果真的很需要的話，我自己個人會出，也算是代表工會！」

▲白雲(左)表示願意幫唐治平處理喪葬事宜。（圖／翻攝《最HOT5000秒》）

▲白雲(左)表示願意幫唐治平處理喪葬事宜。（圖／翻攝《最HOT5000秒》）

演員阮經天的母親5月21日病逝，曹雨婷也表示，阮經天是工會成員，之前她都是跟阮媽媽聯絡，如今她去當天使了，相信阮經天一定難以接受，如果有需要幫忙的地方，曹雨婷也願給予協助。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

移美山東妞遊蘭嶼開車掉水溝　見台人徒手抬車5秒脫困驚呆

推薦閱讀

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曹雨婷, 唐治平

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 公司代表「拿90公分鈍器」毆韓團成員！　警方緊急出動…未成年也挨打
  2. 楊紫瓊相愛20年仍超閃！　法國莊園甜吻78歲新婚尪
  3. 泰BL劇太夯作品量激增！　陸迷妹追星「離開祖國」搬去泰國生活
  4. 曾智希突通知結婚！媽冷回「祝妳幸福」母女心結全說了　她一聽愧疚落淚
  5. 源少年2成員短暫離隊倒數！　驚喜獻「最後禮物」寵粉絲
  6. 一起床「床單棉被都濺血」！驚悚畫面曝 咪妃急看女兒：嚇死我這個媽
  7. 大元鼓鼓婚期訂了這時候　為求感情保鮮買情趣內衣找刺激
  8. 藤岡靛揭《被害者2》拍攝秘辛　一看劇本傻眼：來不及了
  9. 佐藤健瘦了！　工作滿檔又當新劇製作人…計程車行揭貼心舉動
  10. 項婕如得怪病無法根治　吃藥三年吃到懷疑人生

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366