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《背著善宰跑》「金惠奫追著邊佑錫」現身機場　隔空比同款愛心好閃

文／妞新聞

本季黑馬韓劇《背著善宰跑》集結穿越時空、KPOP追星以及純愛元素，在全世界掀起現象級超高人氣，不只讓新生代演員「金惠奫」在《偶然發現的一天》之後再創事業巔峰，飾演男主角善宰的「邊佑錫」也在出道10年後終於爆紅，就算在上個月底播出精彩大結局，依舊讓大批劇迷大呼：「躺在坑底走不出來～」。

邊佑錫首站見面會欽點台北

零偶包扮「小櫻」全網暴動

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邊佑錫的台灣見面會，郵筒們（邊佑錫粉絲名）應該還在暈吧？在《背著善宰跑》刷新收視、話題紀錄之後，邊佑錫的首次「Summer Letter」亞洲巡迴見面會的第一站就欽點台北，親民的他，在現場居然COS《庫洛魔法使》中的主角小櫻，零偶包的歷史級犧牲扮相也傳回韓國、震撼全網，來台全程好評不斷，人氣更上一層樓。

《善宰》CP被拆了？

男神獎勵休假忍痛缺席

▲《背著善宰跑》CP。（圖／翻攝自IG）

緊接著也即將到泰國、菲律賓、印尼、新加坡以及在7月6日至7日最後一站回到娘家韓國舉辦粉絲見面會的大忙人邊佑錫，也因此無法參與《背著善宰跑》劇組的犒賞泰國之旅，而女主角金惠奫已經確定會出席，讓大批《善宰》CP粉看不到合體畫面大呼可惜，不過稍早卻意外被抓包，兩人「超有默契」的高甜舉動啦。

善宰小率隔空放閃

前後腳現身「這裡」被拍

▲邊佑錫。（圖／翻攝自IG@koreadispatch）

▲邊佑錫。（圖／Youtube／디스패치 / Dispatch，下同）

《背著善宰跑》結局後「金惠奫追著邊佑錫」現身機場！隔空比同款愛心「這幕」粉：好閃

▲邊佑錫現身韓國仁川機場。（圖／naver

金惠奫與邊佑錫的火花十足，不只在戲中放閃，戲外上節目時也滿是粉紅泡泡，稍早邊佑錫現身在韓國仁川機場，準備飛往泰國舉辦見面會，簡單穿著襯衫、白TEE、牛仔褲現身的他，189CM長腿＋初戀帥臉馬上讓現場擠得水泄不通，不過就算人潮擁擠、步行困難，他依舊全程笑容燦爛，一一跟粉絲以及媒體打招呼，甚至還不忘比出大大愛心寵粉。

▲金惠奫。（圖／翻攝自IG@koreadispatch）

▲金惠奫隔一小時後也現身機場。（圖／Youtube／STARPIC）

▲邊佑錫、金惠奫隔空放閃。（圖／naver

不過沒想到男神前腳剛走，不到1小時緋聞女主角金惠奫也出現在機場，同樣穿著白TEE、牛仔褲一身輕便的她，也同樣對著鏡頭比出各種愛心，其中對著遠方比出大大的心型，就如同隔空合體「善宰」一樣，讓粉絲們開心表示：「追著善宰的小率」、「默契比同款愛心太甜了～」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

《背著善宰跑》金惠奫自爆「看負評會受傷」！爆紅後卻都宅在家，劉在錫傻：見面會呢？

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Niusnews妞新聞, 邊佑錫, 金惠奫, 背著善宰跑

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