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獨家／「幼幼台哥哥」轉戰男團選秀！24歲鮮肉顏值曝光　力拼赴韓錄影

記者孟育民／台北報導

男團選秀節目近年打得火熱，昨（17日）《原子少年2》進行首錄記者會，另一檔由天空娛樂打造的選秀節目《SCOOL》也正如火如荼準備中，雖然尚未正式開錄，但已有不少疑似要參加節目的名單率先公開，其中就包括在東森幼幼台擔任「南瓜哥哥」的吳霽洧，對此，記者詢問經紀人也得到回應。

▲▼南瓜哥哥轉戰當選秀節目拼出道。（圖／翻攝自IG）

▲南瓜哥哥轉戰當選秀節目拼出道。（圖／翻攝自IG）

「南瓜哥哥」吳霽洧今年24歲，有著陽光笑容和180公分的高挑身材，社群上除了有在兒童台帶動唱跳的畫面外，也分享不少私下的休閒帥照，近來更被網友發現，偶爾會出現在天空娛樂的影片中，雖然官方還未證實，似乎正和許多練習生一起培訓中。事實上，先前除了愷樂、米可白很少幼幼台哥姐在別的領域脫穎而出，因此吳霽洧未來動向備受關注。

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▲▼南瓜哥哥轉戰當選秀節目拼出道。（圖／翻攝自IG）

▲▼南瓜哥哥外表清秀。（圖／翻攝自IG）

▲▼南瓜哥哥轉戰當選秀節目拼出道。（圖／翻攝自IG）

而選秀節目《SCOOL》找來羅志祥擔任導師之外，還和韓國電視台SBS Medianet合作，先前更對外表示，選手將在7月移地訓練，8月在韓國進行節目錄影，而在兒童台擁有高人氣的南瓜哥哥，接下來是否會另闢新道路參與《SCOOL》錄影？經紀人保守回應：「是否參加比賽目前尚未確認。」據悉，現在培訓的練習生還不是最終名單，目前吳霽洧還在努力練習，希望能有機會參與節目到韓國錄影。

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吳霽洧, 南瓜哥哥, SCOOL, 羅志祥

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