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金馬影后票房滑鐵盧！周冬雨「眼歪嘴斜」神演技也救不了　原因曝光

記者劉宛欣／綜合報導

金馬影后主演的電影《朝雲暮雨》5月中旬日在中國大陸上映，雖然她在片中表現備受讚譽，但票房表現卻不佳。片中周冬雨意外癱瘓，全身僵硬僅靠眼神和嘴巴的微動來表演，令觀眾震驚。周冬雨透露為這段戲苦練很久。儘管演技獲得好評，電影最終票房僅約1879萬人民幣（約7994萬台幣），成績強差人意。不少觀眾認為，劇情的改動不合理是票房不佳的主要原因。

▲周冬雨主演的《朝雲暮雨》演技爆發，票房卻不盡理想。（圖／翻攝自劇照）

▲周冬雨主演的《朝雲暮雨》演技爆發，票房卻不盡理想。（圖／翻攝自劇照）

《朝雲暮雨》由名導張國立執導、編劇，范偉與周冬雨主演。電影劇本原型為《穿婚紗的殺人少女》，故事講述56歲的老秦（范偉飾）出獄後想娶妻生子，而被另一名剛出獄的24歲女孩常娟（周冬雨飾）以此為機會騙取18.4萬人民幣（約78萬台幣）彩禮。事實上，常娟其實是為了替父母報仇而錯殺女孩，騙彩禮是為了贖罪。常娟為此跳樓自殺未果，半身癱瘓，老秦自願照顧她的下半生，成就一段看似無私的忘年戀。

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▲周冬雨主演的《朝雲暮雨》演技爆發，票房卻不盡理想。（圖／翻攝自劇照）

▲《朝雲暮雨》電影改動了部分劇情。（圖／翻攝自劇照）

根據《香港01》報導，電影劇情改動引起了爭議，原故事是講述老秦贖罪的機會，單純想要一個孩子。但電影中，老秦在婚後強暴常娟，這一改動將整個劇情變調。最後，老秦替周冬雨每天洗刷身體、照顧日常，原本應該是純愛的故事，卻因為強暴情節而變得不再單純，甚至有觀眾覺得這是老秦將常娟據為己有的感覺。

此外，觀眾還指出，范偉與周冬雨之間的年齡差距達30年，比原著故事更大，這讓觀眾對這段忘年戀缺乏動力去觀賞，接受度比較低。即使范偉與周冬雨的演技備受敬佩，但電影在豆瓣評分也只有6.4分，票房和口碑都不理想。

▲周冬雨主演的《朝雲暮雨》演技爆發，票房卻不盡理想。（圖／翻攝自劇照）

▲豆瓣分數低落。（圖／翻攝自豆瓣網）

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