ENERGY演唱會在即！坤達操到瘦一圈「沒休息時間」　柯佳嬿不捨心疼叮嚀

記者孟育民／台北報導

男團ENERGY時隔多年重返樂壇，即將在7月27、28日登上小巨蛋演唱會，近期忙於彩排的坤達，今（17日）出席選秀節目原子少年 2》首錄記者會，人明顯比先前消瘦不少，他說目前只有67公斤，「從現在到演唱會前應該沒有休息的時間，幾乎都在排練，演唱會整個舞蹈，還沒完全排完，加上又還有其他工作，其實覺得蠻緊張。」

▲坤達忙於籌備ENERGY，人明顯瘦了一圈。（圖／記者周宸亘攝）

坤達近期工作滿檔，工作乏術，他今天錄影甚至還帶著行李箱出門，「也不知道今天會錄到幾點，所以就接著下一個工作繼續。」被問到有時間睡覺嗎？他搞笑說：「可能錄影的時候，還是要找時間休息。」他說以前壓力大都會靠運動，如今忙到沒時間健身，所幸自己抗壓性高，還可以撐下去，「希望可以準備好這件事，畢竟票房那麼好，不希望來的朋友失望。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲坤達錄完影又要出外景。（圖／記者周宸亘攝）

老婆柯佳嬿也會叮嚀他要找時間休息，不要把自己累壞了，並沒有因為夫妻相處時間變少而有所怨言，「他也都知道這陣子的工作狀況，他知道這陣子我算壓力很大，因為要準備演唱會，希望有一個很棒的小巨蛋。」目前是否靠視訊維繫感情？坤達笑說沒錄外景時還是會碰到，不過就算結婚多年，在外還是會視訊，原本以為是要放閃，坤達接著笑回：「是看貓」。