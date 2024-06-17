《Believe》完結篇倒數！木村拓哉淚別老婆天海祐希　觀眾跟著看哭

記者吳睿慈／綜合報導

日劇《Believe-為你架起的橋樑-》是木村拓哉、天海祐希首度共演的大作，兩人飾演的夫婦互動自開播以來便是關注焦點，，而老公很囉唆、老婆很帥的組合還被網友暱稱為「犬貓夫婦」。戲劇日前播出第8集，木村拓哉與天海祐希含淚吿別深深打動觀眾的心，直呼「最後淚流滿面」、「這集堪稱神回」，也讓劇迷相當期待大結局的收尾。

▲▼《Believe》完結篇倒數，木村拓哉淚別老婆天海祐希。（圖／KKTV提供）



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《Believe》描述遭受公司背叛的狩山陸（木村拓哉飾）決定逃獄想揭開事件真相、完成對生病妻子玲子（天海祐希飾）的承諾。最新一集中，他們各自下定決，在最熟悉的家展開深刻對話，看似日常聊天、鬥嘴，卻處處流露深厚情感，並在緊張的氛圍裡，兩人眼眶泛淚、彼此叮嚀，天王和女王的細膩演出把整段劇情張力推到最高點，看得觀眾揪心不已。

▲木村拓哉發出殺青照，並與「老婆」天海祐希合照。（圖／翻攝自木村拓哉IG）



日本預計在6月20日播出最後一集，木村拓哉拍攝行程相當緊湊，直至16日才殺青，當天「老婆」天海祐希、「好搭檔」齋藤工、「部下」一之瀨颯都到場祝賀，他在IG貼出3人還有「狩山夫婦」感情超好的合照，PO文表示「剛剛完成了拍攝工作，感謝現場的每一位，你們是值得信賴的存在。謝謝趕來的這三位，因為你們，我能在現場笑得這麼開心，真的非常感謝！」究竟他會用什麼方式展開逆襲，成為觀眾最熱烈討論的話題。

▲齋藤工在《Believe》裡是個謎。（圖／KKTV提供）



另一受矚目的角色是齋藤工飾演的秋澤良人，一方面是木村拓哉的辯護律師，卻又跟陷害他的公司保持聯繫，觀眾紛紛表示「秋澤兩邊討好，真是永遠的謎」。該角色老是滿頭大汗、用手帕掩住口的舉動也啟人疑竇，網友直呼「當他把手帕放嘴邊時，感更可疑」，神秘行為引起觀眾極大的迴響，也期待最後一集能揭露他真正的意圖。《Believe-為你架起的橋樑-》迎接大結局，全劇將在21日在KKTV全集上架。