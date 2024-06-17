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張學友一開口他秒噴淚！　準金曲新人激動喊：可以這麼幸福嗎

▲▼ 徐暐翔朝聖歌神張學友演唱會。（圖／索尼音樂提供）

▲徐暐翔朝聖歌神張學友演唱會。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

今年入圍金曲最佳新人的歌手徐暐翔，昨（16日）到小巨蛋朝聖偶像張學友的演唱會，其實在門票開賣時，徐暐翔正哀號擔心歌神的票太搶手，自己很難買到票，公司總經理就默默地替他買好了票，作為入圍金曲獎最佳新人的禮物，而在昨晚的演出中，張學友一開口，徐暐翔就立刻落下感動的眼淚，一直視張學友為榜樣的徐暐翔，歷經昨晚的感動洗禮，也依舊深信：「張學友在我的心中，是作為『歌手』的最高典範，也期許自己未來繼續與張學友看齊。」

▲▼ 徐暐翔被張學友的精神所感動。（圖／索尼音樂提供）

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▲ 徐暐翔被張學友的精神所感動。（圖／索尼音樂提供）

徐暐翔的歌唱啟蒙，正是睽違7年再度來台開唱的歌神張學友，徐暐翔透露：「小時候家裡買過一台卡拉OK機，那時對於歌唱毫無概念的我，卻也跟著導唱唱著〈一千個傷心的理由〉和〈情書〉，那時候的我甚至不知道張學友是誰。」當時年幼的徐暐翔雖然還不認識「歌神」，但已在心中默默種下歌唱種子，直到小學六年級時，聽到了張學友《黑與白新歌+精選1985-2004》這張專輯後，徐暐翔才感受到對於「唱歌」這件事情的認知，「張學友」也正式進入了他的生命中。

昨晚朝聖歌神演出，他感動表示：「除了感動實在不知道該怎麼形容自己的心情。雖然整場演唱會，張學友不斷地為自己的病情和狀態道歉，卻也依舊用他獨有的聲音，唱出只有他能夠詮釋的情感和故事。」在演唱會現場深受感動的徐暐翔坦言：「如今擁有『歌手』身分一職的自己，聽到的不只是一如既往對他的仰慕，而是能從這場演出中聽到了張學友歌聲中的『堅持』以及『信念』，我想這就是他能成為『張學友』的原因。」

不僅再次在現場感受到偶像演唱的魅力，徐暐翔更在演出中反覆被張學友的歌聲感動，「昨晚心裡一直反覆出現著：『我能因為張學友而開始唱歌真的是太好了』的心聲。而且這次演出的經典粵語歌好多，每當熟悉的前奏響起，都驚嘆著『我真的可以這麼幸福嗎？』徐暐翔在朝聖歌神張學友的演唱會過後，也持續為周末的演唱會積極備戰中。
 

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