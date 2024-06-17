寫輪眼無誤！李霈瑜拜師「瞬間學會2魔術」全場驚呆

記者許逸群／台北報導

金鐘主持人李霈瑜（大霈）因主持公視親子實境節目《換個爸媽過幾天》，發現許多孩子們都無法與家長好好溝通、說出內心話。她日前去欣賞鬼才魔術師黃柏翰《命運之約II》節目，特別請魔術師黃柏翰傳授幾招，可以輕鬆破冰，也能促進親子關係的魔術。

▲大霈與魔術師黃柏翰。（圖／《命運之約II》節目提供）

魔術師黃柏翰現場傳授了吹牌變色、白紙變鈔票兩個經典不用特殊道具的魔術，尤其是吹牌變色，看似只要四張撲克牌就可以表演，實際操作起來，要靠超多練習，才有做出天衣無縫的表演效果。沒想到大霈兩個魔術一學就會，一次就成功習得兩種魔術技巧，現場眾人驚呼，根本是擁有「寫輪眼」的女人！

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▲大霈意外地迅速學會變魔術。（圖／《命運之約II》節目提供）

大霈超開心地說，最近在拍戲，角色是一位幼教老師，現在學會的魔術正好可以跟小朋友互動，可以考慮當魔術師，或是進行街頭表演。除了學習魔術以外，大霈更稱讚魔術師黃柏翰表演時的表情、手勢與自信的樣子，讓觀眾可以更投入的進入演出情境，不會發現其中的破綻，相當佩服！

此外，大霈也對黃柏翰從台大畢業後毅然投入於魔術表演事業，並多次前進偏鄉進行公益巡演，印象深刻。尤其對演出中的「量子糾纏」橋段，不禁與現場所觀眾都一起發出驚呼聲，大讚「超神奇！」《命運之約II》至6月30日，僅剩最後不到10個場次，在「PLAYground南村劇場」熱烈開演。