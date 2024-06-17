ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

寫輪眼無誤！李霈瑜拜師「瞬間學會2魔術」全場驚呆

記者許逸群／台北報導

金鐘主持人李霈瑜（大霈）因主持公視親子實境節目《換個爸媽過幾天》，發現許多孩子們都無法與家長好好溝通、說出內心話。她日前去欣賞鬼才魔術師黃柏翰《命運之約II》節目，特別請魔術師黃柏翰傳授幾招，可以輕鬆破冰，也能促進親子關係的魔術。

▲大霈與魔術師黃柏翰。（圖／《命運之約II》節目提供）

▲大霈與魔術師黃柏翰。（圖／《命運之約II》節目提供）

魔術師黃柏翰現場傳授了吹牌變色、白紙變鈔票兩個經典不用特殊道具的魔術，尤其是吹牌變色，看似只要四張撲克牌就可以表演，實際操作起來，要靠超多練習，才有做出天衣無縫的表演效果。沒想到大霈兩個魔術一學就會，一次就成功習得兩種魔術技巧，現場眾人驚呼，根本是擁有「寫輪眼」的女人！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大霈與魔術師黃柏翰。（圖／《命運之約II》節目提供）

▲大霈意外地迅速學會變魔術。（圖／《命運之約II》節目提供）

大霈超開心地說，最近在拍戲，角色是一位幼教老師，現在學會的魔術正好可以跟小朋友互動，可以考慮當魔術師，或是進行街頭表演。除了學習魔術以外，大霈更稱讚魔術師黃柏翰表演時的表情、手勢與自信的樣子，讓觀眾可以更投入的進入演出情境，不會發現其中的破綻，相當佩服！

此外，大霈也對黃柏翰從台大畢業後毅然投入於魔術表演事業，並多次前進偏鄉進行公益巡演，印象深刻。尤其對演出中的「量子糾纏」橋段，不禁與現場所觀眾都一起發出驚呼聲，大讚「超神奇！」《命運之約II》至6月30日，僅剩最後不到10個場次，在「PLAYground南村劇場」熱烈開演。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

推薦閱讀

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

春風放話幫高爾宣養女兒！　「只要滿足1條件」：養到國小畢業

春風放話幫高爾宣養女兒！　「只要滿足1條件」：養到國小畢業

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

陳慕義「被封殺沒戲演」近況曝光！　自信喊：不為一碗飯屈辱自己

陳慕義「被封殺沒戲演」近況曝光！　自信喊：不為一碗飯屈辱自己

《星光大道》安伯政工地做泥水工！兼5粗活　月收曝光「比上班族還多」

《星光大道》安伯政工地做泥水工！兼5粗活　月收曝光「比上班族還多」

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

孫安佐恐遭警傳喚「疑喊話狄鶯」！最糟下場曝光　她管不動兒只求1事

孫安佐恐遭警傳喚「疑喊話狄鶯」！最糟下場曝光　她管不動兒只求1事

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

女歌手媽媽「竟是金曲歌后」！　從小遭逼學琴卻還愛音樂

女歌手媽媽「竟是金曲歌后」！　從小遭逼學琴卻還愛音樂

唐綺陽運勢／水瓶桃花超旺！雙子「有機會遇到心動對象」 天秤貴人多

唐綺陽運勢／水瓶桃花超旺！雙子「有機會遇到心動對象」 天秤貴人多

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

春風放話幫高爾宣養女兒！　「只要滿足1條件」：養到國小畢業

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

陳慕義「被封殺沒戲演」近況曝光！　自信喊：不為一碗飯屈辱自己

《星光大道》安伯政工地做泥水工！兼5粗活　月收曝光「比上班族還多」

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

孫安佐恐遭警傳喚「疑喊話狄鶯」！最糟下場曝光　她管不動兒只求1事

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

女歌手媽媽「竟是金曲歌后」！　從小遭逼學琴卻還愛音樂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李霈瑜, 大霈, 黃柏翰, 命運之約

讀者迴響

最新新聞更多

  1. KID老婆一開房門「身懷六甲每步都會怕」！家中景象超真實 孕肚罕入鏡
  2. 孫樂欣開包裹驚見「假陽具」！　丈母娘在旁尷尬了...鍾欣怡嚇壞：又大又粗
  3. 「布裘」親生小女兒長大了！　15歲薇薇安高顏值外貌曝光
  4. 《哈利波特》丹尼爾獲「舞台劇最高榮譽」！　台上告白女友、1歲兒
  5. 詹仁雄鬆口《康熙來了》回歸進度！卡關原因曝光　無奈嘆：控制不了
  6. RIIZE台灣返韓「機場門被擠掉了」　保鑣大吼：很危險讓開！
  7. 「最美軍人」狂吸50萬粉追蹤！　超狂職業經歷曝光
  8. 王瞳朝聖張學友「座位竟連結艾成」　聽定情曲爆哭：完成我與你的約定
  9. 樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人
  10. 林襄挺巨胸熱舞「白襯衫釦子快炸開」　近距離緊繃特寫全看光！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366