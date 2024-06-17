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艾米漢默近況曝光！　時隔3年親揭「食人癖」內幕：傳聞很可笑

記者黃皓瑋／綜合報導

37歲的美國男星艾米漢默（Armie Hammer），曾演出《紳士密令》、《以你的名字呼喚我》等多部電影，深受影迷喜愛，然而他2021年遭指控對女性性虐待，還被爆料有「食人癖」，重創演藝事業。近期他登上Podcast節目，罕見談起有關於食人癖的傳聞，直言覺得「很可笑」，也親曝未來的發展動向。

▲▼艾米漢默。（圖／CFP）

▲艾米漢默因醜聞導致事業跌落谷底。（圖／CFP）

艾米漢默近期擔任Podcast節目《Painful Lessons》的嘉賓，他坦言自從醜聞爆發以來，自己經常被說成是「食人者」，也有很多人相信這種說法，但他對此感到不解：「你得要吃了人才能當個食人者，我怎麼會成為食人者呢？」直呼這樣的指控「很奇怪」。

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艾米漢默在爭議事件過後沉寂長達3年，對此他也在節目中坦言，他認為自己的演員生涯「終結了」，因為他對於好萊塢來說，已經是「失去價值的商品」。不過他也透露，雖然不再當演員，但現在的他會與友人一起寫劇本，以另一種方式繼續從事戲劇工作。

▲艾米漢默私密帳號內容。（圖／翻攝IG／el_destructo_86）

▲艾米漢默被指控自爆是「食人主義者」。（圖／翻攝IG／el_destructo_86）

艾米漢默2021年遭1名女性網友公開私訊截圖，內容包含性侵、性虐待，以及自爆是「食人主義者」等，後來又陸續有人出面做出相關指控，讓爭議越演越烈，艾米漢默原有的戲約紛紛遭到取消、換角，洛杉磯檢方隨後也宣布，將對艾米漢默的性侵嫌疑展開調查。

雖然洛杉磯檢方於2023年宣告因證據不足，予以艾米漢默不起訴處份，但仍難以挽回他的聲譽。從事發以來3年期間，他僅有《尼羅河謀殺案》1部新作品上映，然而該片其實早在2019年就拍攝完畢，是因疫情影響才延後至2022年上映，相當於3年間無戲可演。

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