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「布裘」親生小女兒長大了！　15歲薇薇安高顏值外貌曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）有過1段婚姻，2人共育有3名領養子女、3名親生子女，目前都與裘莉共同生活。其中他們15歲的親生小女兒薇薇安裘莉彼特（Vivienne Jolie-Pitt），近期跟著媽媽共同出席活動，罕見在鏡頭前亮相，與父母相似的精緻外貌引發關注。

▲▼薇薇安裘莉彼特。（圖／路透）

▲薇薇安裘莉彼特（左）與媽媽共同出席活動。（圖／路透）

▲布萊德彼特（Brad Pitt）和安潔莉娜裘莉（Angelia Jolie）。（圖／達志影像／美聯社）

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▲布萊德彼特與安潔莉娜裘莉育有6名子女。（圖／達志影像／美聯社）

有「劇場界最高榮譽」之稱的「東尼獎」（Tony Award），昨（16日，台灣時間17日）在紐約大衛寇克劇院（David H. Koch Theater）舉行頒獎典禮，安潔莉娜裘莉擔任製作人的音樂劇《局外人》（The Outsiders），風光入圍11個獎項，最終獲得包含最佳音樂劇在內的4項大獎。

當晚安潔莉娜裘莉盛裝出席典禮，罕見帶著薇薇安一起走上紅毯，據外媒《People》報導，對音樂劇有興趣的薇薇安，也在《局外人》劇組中擔任了製作助理。不過先前該劇的節目單公開後，她卻被發現以「薇薇安裘莉（Vivienne Jolie）」列名在工作人員中，原姓氏中的「彼特」遭到去除，一度引發關注。

▲▼薇薇安裘莉彼特。（圖／路透）

▲薇薇安在《局外人》擔任製作助理。（圖／路透）

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