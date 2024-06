5歲蔡桃貴畢業「填未來志向」答案超真實！蔡阿嘎一看：蛤？要確定捏

記者潘慧中/綜合報導

YouTuber蔡阿嘎(蔡緯嘉)與二伯結婚後,育有「蔡桃貴」和「蔡波能」兩個兒子,不時會分享育兒生活。有趣的是,最近難得看到大兒子寫下的未來志向,讓他不禁驚呼:「蛤?」

▲蔡桃貴填寫未來志向。(圖/翻攝自Instagram/yga0721)



蔡桃貴日前從幼稚園畢業,照片中,可以看到他穿著紫色的畢業服,配有黃色的飾邊和紅色領結,頭戴紫色學士帽。他的臉上洋溢著燦爛笑容,顯得非常開心。

▲▼二伯和蔡阿嘎一起參加蔡桃貴的畢業典禮。(圖/翻攝自Instagram/yga0721)



格外引起討論的是,在未來志向的欄位裡,蔡桃貴寫下「I want to be a YouTuber」,坦承日後想和蔡阿嘎從事相同的職業。然而,爸爸看完只附上3個笑哭的表情符號說:「蛤?要確定捏!」

▲▼蔡阿嘎一看蔡桃貴的未來志向笑哭。(圖/翻攝自Instagram/yga0721)



貼文一出,立刻吸引3.9萬人按讚,還有粉絲搞笑提醒蔡桃貴,其實他已經是一名YouTuber,頻道至今不但有471部影片,也累積了103萬訂閱者,讓不少網友笑說:「最早實現願望的孩子」、「畢業即就業」、「長大直接繼承公司!」