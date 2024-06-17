5歲蔡桃貴畢業「填未來志向」答案超真實！蔡阿嘎一看：蛤？要確定捏

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）與二伯結婚後，育有「蔡桃貴」和「蔡波能」兩個兒子，不時會分享育兒生活。有趣的是，最近難得看到大兒子寫下的未來志向，讓他不禁驚呼：「蛤？」

▲蔡桃貴填寫未來志向。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



蔡桃貴日前從幼稚園畢業，照片中，可以看到他穿著紫色的畢業服，配有黃色的飾邊和紅色領結，頭戴紫色學士帽。他的臉上洋溢著燦爛笑容，顯得非常開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼二伯和蔡阿嘎一起參加蔡桃貴的畢業典禮。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



格外引起討論的是，在未來志向的欄位裡，蔡桃貴寫下「I want to be a YouTuber」，坦承日後想和蔡阿嘎從事相同的職業。然而，爸爸看完只附上3個笑哭的表情符號說：「蛤？要確定捏！」

▲▼蔡阿嘎一看蔡桃貴的未來志向笑哭。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



貼文一出，立刻吸引3.9萬人按讚，還有粉絲搞笑提醒蔡桃貴，其實他已經是一名YouTuber，頻道至今不但有471部影片，也累積了103萬訂閱者，讓不少網友笑說：「最早實現願望的孩子」、「畢業即就業」、「長大直接繼承公司！」