特稿／張學友抱病唱到底「不降key、沒換歌」看見雙向奔赴的愛

文／蔡琛儀

「歌神」張學友今（16日）終於結束「60+」巡迴演唱會門票台北場共6場的演出，雖然第二週演出他因染上RSV病毒宣告改到明年，但62歲的他最後一週抱病上場，竭盡全力完成最後3場演唱會，他在最終場自承：「今天狀況沒有昨天好。」敬業的模樣感動無數人。

▲張學友「60+」巡迴演唱會台北場今晚劃下句點。（圖／JDS提供）

張學友向來對演出品質要求極高，也是相當自律的人，此次染病，他透露對自己感到生氣，也沒想到病毒竟會如此凶猛，他本週三場演出每天都對觀眾道歉，雖然仍不改幽默本色，但自責之情溢於言表；儘管有醫生說，感染RSV病毒可能要休養至少一個月，但他擔心粉絲失望、對主辦單位不好意思，一心想讓演出順利進行，每天早上試唱確定自己狀況OK，還是堅持依約前往小巨蛋，與等候他6年的台灣粉絲見面。

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若這次台北演唱會有參與超過一場的觀眾應可發現，這三天他沒改歌單（除了安可的隨機彩蛋曲目）、也幾乎沒有降key演出，而張學友開場三首歌〈Ooh La La〉、〈馬路英雄〉、〈情不禁 〉全屬快歌，即使他身體不適，偶爾唱不太上去，還是每場都盡量保持一樣的演出，照飆高音，「歌神之力」令人驚嘆。

▲張學友敬業演出的態度感動無數人。（圖／JDS提供）

不完美也是一種美，但粉絲其實最掛心的還是張學友的健康狀況，這幾天看到許多無法到場的人們在網路上為歌神集氣祈求順利、平安，也在小巨蛋現場聽到好多人對著他大喊：「加油！」歌迷真心誠意的支持與鼓勵，與張學友竭盡全力的演出，甚至最後一天演出前，他還現身飯店外與守候多時的粉絲打招呼，我真切感受到這就是偶像與粉絲間的雙向奔赴，如此的令人動容。

●作者蔡琛儀，現為《ETtoday星光雲》娛樂中心唱片線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net