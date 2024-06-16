直擊／暴動！華莎OL裝辣瘋「胸前扣子全開」　坐粉絲大腿霸氣喊老婆

記者吳睿慈／台北報導

南韓「霸氣女王」MAMAMOO成員華莎擁有實力唱腔、火辣身材，她所散發出的自信美受到很多粉絲喜愛，16日首度以個人solo身分在臺北南港展覽館舉辦專場活動。她穿著性感OL制服裝從台下現身，全場超驚訝，4千人陷入瘋狂。

▲▼華莎從台下現身，做粉絲大腿還給親。（圖／記者李毓康攝）



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華莎16日穿著貼身襯衫、胸前扣子全開，緊身短裙開高叉，性感打扮超惹火，甫出場就引起陣陣騷動，她當場坐在粉絲大腿上，接著再往前走幾步，她又向另一位女粉絲索吻，霸氣寵粉之舉引起現場4千名Twits（官方粉絲名）暴動，宛如女王般扭著臀走上台，帶來歌曲〈TWIT〉，超辣演出看得所有人噴鼻血。

▲華莎台上大喊「老婆」。（圖／記者李毓康攝）



4000名粉絲尖叫聲幾乎掀頂，華莎滿意地說：「跟我預想的一樣，現場氣氛真的好棒喔！」她用中文「大家好，我是華莎」打招呼，首度以個人身分來台舉辦專場，她感謝地說：「太多的人帶著愛來參加，謝謝大家。」她以性感OL裝現身，不忘問粉絲「大家覺得我出場的方式如何？」台下爆出熱情尖叫聲，她則笑虧：「這裡變態太多了，我想大家應該跟我的想法一樣吧，傻瓜們不就是喜歡領帶、眼鏡這些東西嗎？」

▲▼華莎OL裝超辣，胸前扣子全開。（圖／記者李毓康攝）



台北16日突然下起傾盆大雨，她關心粉絲是否被淋濕，「大家來的路上還可以嗎，雨下得很大」，歌迷告訴她「沒關係」，她則突然露出一抹害羞笑容自爆「我有學了一句中文，等我一下」，做足準備後，她大喊了一句「老婆！」此單字一出，全場都融化尖叫，她則二度虧「你們這些變態！」

▲華莎首度在台灣辦專場活動。（圖／記者李毓康攝）