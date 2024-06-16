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樂團福夢推新單曲　被準金曲歌王Marz23認證：很有發展性

記者蔡琛儀／台北報導

福夢FUMON推出《Sad Meloday》EP後，即將在下半年發行新專輯，首發單曲〈反正我願意〉由福夢FUMON與入圍本屆金曲歌王的Marz23共同創作演唱，結合了搖滾與嘻哈元素，並以暈船為主題，詮釋了對音樂的熱愛與承諾。

▲▼福夢FUMON feat. Marz23 〈反正我願意〉。（圖／形上娛樂提供）

▲福夢FUMO與Marz23合作歌曲 〈反正我願意〉。（圖／形上娛樂提供）

福夢FUMON由曾入圍金曲獎最佳新人獎的李浩瑋所領軍，Marz23表示，他是在朋友放福夢FUMON的音樂時，耳朵突然一亮，「喔！台灣居然也有這樣的樂團！」大讚福夢FUMON是很有禮貌、也很有生命力的音樂人，他也不忘鼓勵今年沒入圍金曲的李浩瑋：「浩瑋的音樂是我個人喜歡的路數，我也落馬過很多次，真正愛音樂的人是不會放棄的！」又說：「而福夢本身就是一個很有發展性的樂團，很高興這次可以跟他們合作，相信他們會越來越有福氣的！」

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而Marz23在拿到〈反正我願意〉的demo後，隔天就光速交出他錄好的Vocal給福夢，福夢團員不禁覺得：「哇！真的太神了，不愧是大哥！」

此外，福夢FUMON即將在8月9日於台中圓滿劇場舉辦〈Blessed〉祝福演唱會，並邀請了台中饒唱在地代表PIZZZLI跟創作歌手王謙作為嘉賓，Marz23也將以令大家驚喜的方式現身。

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