許富凱被傳訊警告「愛惜羽毛」　認了：大家希望我單身最好

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王許富凱今（16日）舉辦《五木大学》台北簽唱會，也是他第一次在台北辦簽唱，讓他有些緊張，多少會緊張，「比較怕下雨，1、200人來我就很ok，台北第一次辦我也不知道會怎樣，就隨緣，有人來就好。」還是有熱情粉絲包了大遊覽車前來力挺。儘管天氣炎熱，且簽唱會途中真的下起大雨，但婆媽粉絲依然撐著傘力挺不離場。

▲▼許富凱今天在信義區舉辦首場台北簽唱會。（圖／記者李毓康攝）

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許富凱深受婆媽喜愛，他坦言大多粉絲希望他單身最好，還會傳訊息勸他愛惜羽毛，要以事業為重、多衝事業等等，媽媽也沒有催他談戀愛，不過許富凱爸爸去年因病過世，目前媽媽在高雄獨居，被問到能不能接受媽媽有第二春？許富凱嚇得瞪大眼睛直呼：「要命了！」他說目前阿公阿嬤都還健在，加上麻煩，應該不太可能發生，更虧媽媽：「不行啦，沒有人可以跟我媽生活，她個性很怪、超怪！」

他在本屆金曲獎一共入圍年度專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳台語男歌手獎，另外還有最佳單曲製作人獎，表示目前還是很平常心，但上週去大阪勝尾寺有買有名的不倒翁祈福，祈求能在金曲獎有好成績，他也預告這次造型會包緊緊，「但跟我往常參加典禮的衣服不太一樣，之前很正式，這次造型感加重一點。」而飲控也持續進行中，就連到日本都不敢大嗑美食，「很痛苦，但熬過了就很輕鬆。」目前已瘦了3公斤，目標是5公斤。

▲許富凱熱到狂冒汗。（圖／記者李毓康攝）

此外，他先前也去朝聖「歌神」張學友的演唱會，表示很佩服張學友60幾歲還可以這樣唱跳，「我還是希望他趕快休息啦，可能身體太操，我們自己當歌手的都知道，他又感冒，喉嚨很傷。」也說想到自己以前也是感冒仍要接商演的辛苦過去，「誰會想生病。」