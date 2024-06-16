ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許富凱被傳訊警告「愛惜羽毛」　認了：大家希望我單身最好

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王許富凱今（16日）舉辦《五木大学》台北簽唱會，也是他第一次在台北辦簽唱，讓他有些緊張，多少會緊張，「比較怕下雨，1、200人來我就很ok，台北第一次辦我也不知道會怎樣，就隨緣，有人來就好。」還是有熱情粉絲包了大遊覽車前來力挺。儘管天氣炎熱，且簽唱會途中真的下起大雨，但婆媽粉絲依然撐著傘力挺不離場。

▲▼許富凱《五木大学》簽唱會台北場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼許富凱今天在信義區舉辦首場台北簽唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼許富凱《五木大学》簽唱會台北場。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許富凱深受婆媽喜愛，他坦言大多粉絲希望他單身最好，還會傳訊息勸他愛惜羽毛，要以事業為重、多衝事業等等，媽媽也沒有催他談戀愛，不過許富凱爸爸去年因病過世，目前媽媽在高雄獨居，被問到能不能接受媽媽有第二春？許富凱嚇得瞪大眼睛直呼：「要命了！」他說目前阿公阿嬤都還健在，加上麻煩，應該不太可能發生，更虧媽媽：「不行啦，沒有人可以跟我媽生活，她個性很怪、超怪！」

他在本屆金曲獎一共入圍年度專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳台語男歌手獎，另外還有最佳單曲製作人獎，表示目前還是很平常心，但上週去大阪勝尾寺有買有名的不倒翁祈福，祈求能在金曲獎有好成績，他也預告這次造型會包緊緊，「但跟我往常參加典禮的衣服不太一樣，之前很正式，這次造型感加重一點。」而飲控也持續進行中，就連到日本都不敢大嗑美食，「很痛苦，但熬過了就很輕鬆。」目前已瘦了3公斤，目標是5公斤。

▲▼許富凱《五木大学》簽唱會台北場。（圖／記者李毓康攝）

▲許富凱熱到狂冒汗。（圖／記者李毓康攝）

此外，他先前也去朝聖「歌神」張學友的演唱會，表示很佩服張學友60幾歲還可以這樣唱跳，「我還是希望他趕快休息啦，可能身體太操，我們自己當歌手的都知道，他又感冒，喉嚨很傷。」也說想到自己以前也是感冒仍要接商演的辛苦過去，「誰會想生病。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

推薦閱讀

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

「爺孫戀」林靖恩罕噴5字經！　火大開嗆：要去死了沒？

「爺孫戀」林靖恩罕噴5字經！　火大開嗆：要去死了沒？

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許富凱

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒被親姊出賣兒時舊照　水汪大眼萌翻網友：騙人生女兒
  2. 49歲崔智友被勸「再生一胎兒子」　安英美發言惹議…網：管好自己
  3. 「小章子怡」周也惹毛官媒央視GG了！臭臉片曝光　文盲黑歷史被挖
  4. 艾莉絲才被警方半夜找上門　又收「歹徒超速罰單」氣炸：有完沒完
  5. 余皓然正妹愛女韓菲「瘦到剩40kg」！　王中平一句話當場尷尬了
  6. 許富凱被傳訊警告「愛惜羽毛」　認了：大家希望我單身最好
  7. 池晟最佳「寵妻魔人」：對育兒成癮！　訪談不忘放閃
  8. 陳亞蘭替楊麗花致意　讚邱瓈寬義氣「媽媽教得好」
  9. 熱狗放話《新說唱》最後一名直接團滅！　范丞丞講評開嗆火藥味十足
  10. 台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366