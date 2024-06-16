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台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

記者潘慧中／綜合報導

台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）2月底證實將以藝名「田井虹」進軍日本AV界，瞬間成為話題焦點。雖然事後與合作片商爆發糾紛，仍不時與粉絲分享工作照，她15日便在Instagram上傳一張「原相機照」，未經過美肌的真實身材隨之曝光。

(外送稿用)▲▼田井虹 胎尼。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

▲胎尼PO出原相機照。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

照片中，可以看到胎尼身穿黑色內衣，外搭黑色襯衫但未完全扣上，露出平坦小腹和纖細腰身。下半身單穿三角內褲，完美襯托出筆直勻稱的美腿，套上黑色高跟鞋，格外增添性感魅力。

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對此，胎尼坦言這是用手機內建的相機所拍攝的原況照片，完全沒有美肌功能，難得在鏡頭前呈現出最真實的樣貌，「今年夏天很漂亮，不約嗎？」

▲胎尼外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

至於網友遲遲未能看到作品一事，胎尼日前無奈地說，只能請粉絲去詢問片商，「我自己也沒頭緒。」她也解釋真的非常希望出道作能問世，「因為導演是我指名的非常喜歡的導演」，撇除想刪除重複的訪談及素顏的片段，性愛戲的部分，她自認非常棒，也很期待和粉絲分享，「完全沒有想要炒作後不出道這種運作，畢竟都被看光了有什麼好不出道」，只盼片商能盡早正視問題並回應。

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