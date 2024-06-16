熱狗放話《新說唱》最後一名直接團滅！　范丞丞講評開嗆火藥味十足

記者孟育民／台北報導

張震嶽、MC HotDog熱狗、范丞丞、謝帝、法老、大張偉、Tablo、楊和蘇KeyNG擔任明星製作人的《新說唱2024》，最新一集在15日上線。明星製作人領隊的四大戰隊「新社區戰隊」、「企鵝村老大戰隊」、「張正發戰隊」以及「來者不善戰隊」都整裝待發，在精彩的五輪對戰中，他們除了要面臨明星製作人合作賽，還有戰隊雙人合作賽和個人作品賽，每一場比賽都相當精彩，火藥味十足。

▲新社區戰隊帶來超炸演出。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）



熱狗和謝帝在第一輪「明星製作人合作賽」，就上演嘻哈OG之戰，熱狗在嗆聲環節時，先表明已走和平路線，接著說：「我覺得放狠話這個很無聊，可是，我知道大家愛聽，所以我還是會放一點狠話，可是不是我本意，因為我放狠話，肯定是特別狠的。」在一陣鼓譟後，他更建議：「我是覺得等等我們幾個明星製作人，大家商量一下，這個淘汰賽有點太慢了，我覺得今天最後一名直接『團滅』，下次來都不用來。」語畢立刻引起騷動，沒想到反被主持人問：「結束了嗎？」讓熱狗笑問：「不夠狠啊？」

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▲▼熱狗火爆開嗆。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）





而第一輪的第一組火藥味就很猛烈，在各個明星製作人賽況講評時，范丞丞先禮後兵說：「我尊敬狗哥，我也非常喜歡Old school的音樂，但是我覺得，我當然得挺我兄弟，當然得挺『新社區』了，我覺得《新說唱2024》，不做點新的音樂，怎麼叫《新說唱2024》呢？」這也讓熱狗忍不住回應：「其實我覺得已經2024年了不應該再分新舊，難道它不可以一起並存嗎？你用舊的框架去唱新的東西，用新的框架去唱舊的，它是可融合的，所以我覺得去爭新舊比較不好玩。」

▲范丞丞評論熱狗惹戰火。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）