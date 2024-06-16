ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

熱狗放話《新說唱》最後一名直接團滅！　范丞丞講評開嗆火藥味十足

記者孟育民／台北報導

張震嶽、MC HotDog熱狗、范丞丞、謝帝、法老、大張偉、Tablo、楊和蘇KeyNG擔任明星製作人的《新說唱2024》，最新一集在15日上線。明星製作人領隊的四大戰隊「新社區戰隊」、「企鵝村老大戰隊」、「張正發戰隊」以及「來者不善戰隊」都整裝待發，在精彩的五輪對戰中，他們除了要面臨明星製作人合作賽，還有戰隊雙人合作賽和個人作品賽，每一場比賽都相當精彩，火藥味十足。

▲▼范丞丞評論熱狗惹戰火。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

▲新社區戰隊帶來超炸演出。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）
 
熱狗和謝帝在第一輪「明星製作人合作賽」，就上演嘻哈OG之戰，熱狗在嗆聲環節時，先表明已走和平路線，接著說：「我覺得放狠話這個很無聊，可是，我知道大家愛聽，所以我還是會放一點狠話，可是不是我本意，因為我放狠話，肯定是特別狠的。」在一陣鼓譟後，他更建議：「我是覺得等等我們幾個明星製作人，大家商量一下，這個淘汰賽有點太慢了，我覺得今天最後一名直接『團滅』，下次來都不用來。」語畢立刻引起騷動，沒想到反被主持人問：「結束了嗎？」讓熱狗笑問：「不夠狠啊？」

▲▼范丞丞評論熱狗惹戰火。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼熱狗火爆開嗆。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

▲▼范丞丞評論熱狗惹戰火。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）
 
而第一輪的第一組火藥味就很猛烈，在各個明星製作人賽況講評時，范丞丞先禮後兵說：「我尊敬狗哥，我也非常喜歡Old school的音樂，但是我覺得，我當然得挺我兄弟，當然得挺『新社區』了，我覺得《新說唱2024》，不做點新的音樂，怎麼叫《新說唱2024》呢？」這也讓熱狗忍不住回應：「其實我覺得已經2024年了不應該再分新舊，難道它不可以一起並存嗎？你用舊的框架去唱新的東西，用新的框架去唱舊的，它是可融合的，所以我覺得去爭新舊比較不好玩。」

▲▼范丞丞評論熱狗惹戰火。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

▲范丞丞評論熱狗惹戰火。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

推薦閱讀

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

「爺孫戀」林靖恩罕噴5字經！　火大開嗆：要去死了沒？

「爺孫戀」林靖恩罕噴5字經！　火大開嗆：要去死了沒？

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

新說唱2024, 張震嶽、MC HotDog, 熱狗.范丞丞, 呂士軒, PONY5IBE, 栗子Liz

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒被親姊出賣兒時舊照　水汪大眼萌翻網友：騙人生女兒
  2. 49歲崔智友被勸「再生一胎兒子」　安英美發言惹議…網：管好自己
  3. 「小章子怡」周也惹毛官媒央視GG了！臭臉片曝光　文盲黑歷史被挖
  4. 艾莉絲才被警方半夜找上門　又收「歹徒超速罰單」氣炸：有完沒完
  5. 余皓然正妹愛女韓菲「瘦到剩40kg」！　王中平一句話當場尷尬了
  6. 許富凱被傳訊警告「愛惜羽毛」　認了：大家希望我單身最好
  7. 池晟最佳「寵妻魔人」：對育兒成癮！　訪談不忘放閃
  8. 陳亞蘭替楊麗花致意　讚邱瓈寬義氣「媽媽教得好」
  9. 熱狗放話《新說唱》最後一名直接團滅！　范丞丞講評開嗆火藥味十足
  10. 台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366