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蕭煌奇唱一半打起來「男大生衝上台單挑」！　慘被他當眾過肩摔

記者蔡琛儀／台北報導

「金曲歌王」蕭煌奇昨晚在高雄舉辦「朋友你現在好嗎」高雄場演唱會，為了這場演出，蕭煌奇近期努力健身維持體態，三個月就瘦下10公斤，更自爆整個團隊包括自己，總共甩肉超過50公斤。

▲▼蕭煌奇高流演唱會。（圖／華納提供）

▲蕭煌奇三個月瘦10公斤開唱。（圖／華納提供）

繼上一回台北場重現柔道後，這次在高雄場，他也重拾柔道，在安可演出〈摔出一個夢〉時，升降台突然出現裁判，蕭煌奇則換上柔道服，對戰來自新北板橋，同時也是柔道比賽冠軍的大學生，更施展過肩摔並獲得勝利；為了練習久違的柔道，蕭煌奇透露其實在練習期間不小心扭到手，好險並無影響到後續的彩排及演出，蕭煌奇更分享明年將參加「狀元運動會」，將再次踏上柔道之路。

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▲▼蕭煌奇高流演唱會。（圖／華納提供）

▲蕭煌奇演唱會上表演柔道。（圖／華納提供）

他更準備多首經典歌及新歌，集結作品精華，傾全力只為回饋一路上支持著他的樂迷。演唱會上，蕭煌奇除了有請從小到大玩音樂的夥伴「全方位樂團」一起演出，更請到神秘嘉賓黃小琥合唱〈沒那麼簡單〉，蕭煌奇笑說：「妳都沒在出門！為了請小琥姐下山，跑去她家好幾次，還幫忙看風水。」開玩笑說演唱會名稱不如叫「奇琥南下」，在台北的話就叫「琥奇北上」，最後黃小琥也特別獻唱〈我不知道我愛你〉，炒熱全場氣氛。

▲▼蕭煌奇高流演唱會。（圖／華納提供）

▲蕭煌奇邀請黃小琥當嘉賓。（圖／華納提供）

接著，他演唱致敬家人的組曲，〈阿母的情歌〉、〈阿公的舊皮衫〉、〈阿爸的虱目魚〉、〈阿嬤的話〉等，並感性說：「很遺憾我的奶奶、阿公、爸爸沒有親自看到我站在高流舞台上，但他們在天上一定都幫我鼓掌，謝謝他們給我這麼多愛跟關心，讓我無憂無慮寫著唱著我喜歡的歌。」蕭煌奇也對台下的媽媽喊話，表示未來將帶媽媽唱遍全世界。此外，他也透露明年將前進台北小巨蛋，也承諾若在高雄開唱，希望在高雄巨蛋演出。

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