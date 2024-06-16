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孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐日前因在泰國呼麻、私闖民宅引發熱議，與父母之間的矛盾更是屢屢成為討論焦點。16日凌晨他戴著墨鏡穿白襯衫和經紀人現身信義區夜店，只是還揹著瓦斯火槍，被夜店當場攔住不讓進場，經紀人事後證實瓦斯火槍是新研發的。稍早，狄鶯也無奈發聲了。

▲▼ 孫安佐。（圖／翻攝自臉書、讀者提供）

▲ 孫安佐16日帶火槍現身信義區，狄鶯稍早回應了。（圖／翻攝自臉書、讀者提供）

事實上，孫安佐經紀人昨就提前預告會現身信義區街頭，16日凌晨人果真出現，戴著墨鏡前往夜店，雖然不願意回答記者問題，嘴巴還不停發出嘖嘖聲勸阻經紀人發言，但卻很樂意民眾拍照，走路時還不時講了幾句日文。只是他揹著瓦斯火槍，還差點拿起來實測，舉動讓人捏把冷汗。

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▲▼孫安佐。（圖／讀者提供）

▲孫安佐。（圖／讀者提供）

狄鶯得知兒子行為，無奈回應：「了解，隨他，平安就好。」孫安佐經紀則表示：「假日晚上我們只是來放鬆休息，我們讓民眾拍照而已，（孫安佐）最近在研發新的火槍，我們也是工作一整天拍片實測這個火槍，8月會有公益活動展示這些東西，也是一個拯救世界的活動。」

孫安佐引起外界關心，信義警方表示：有媒體報導孫安佐與經紀人朱某15日深夜至本轄夜店，經紀人身上所揹背包內疑有「瓦斯火槍」一事，經查2人昨日於信義區活動時，均由轄區三張犁派出所員警全程掌握監控，但現場未發現朱男有「瓦斯火槍」拿出展示或點火操作。

警方指出，將通知經紀人朱男到案說明，並將「瓦斯火槍」送驗，不排除通知孫安佐本人到案說明，以釐清是否有違反槍砲彈藥刀械管制條例及違反社會秩序維護法之嫌。

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬, 下蠱, 阿乃

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