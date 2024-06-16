劉川楓回來了！黃柏峰重穿高中制服　粉絲陷《機智校園》回憶殺

記者蕭采薇／台北報導

新生代演員黃柏峰演出多部知名戲劇，從《機智校園生活》劉川楓一角人氣飆升，近日參與《完全省錢戀愛手冊》飾演呆萌理工男，為追愛狠砸百萬投資對方開店，顯現不同霸氣的一面。但其實戲外黃柏峰「省」出名，買東西絕對思考超過3次，精挑細選多方比價才會下手。

▲黃柏峰「省出名堂」被品牌相中。（圖／小米台灣提供）

黃柏峰「省出名堂」因而被3C科技廠商相中，他笑說：「沒想到平常喜歡省錢，也可以省到合作，簡直雙贏！」他受邀分享使用心得的影片中，他穿上高中制服，拿著平板塗鴉、背劇本、等公車讀書等場景應用，讓粉絲們再次陷入回憶殺，社群上紛紛激動喊話「劉川楓回來了！」

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黃柏峰也坦言，拍攝時一直想起拍《機智校園生活》為夢想努力的自己，這次宣傳影片中為詮釋年輕高中生內心充滿活力澎湃，遇到生活困擾與使用平板的需求，拍攝前一天，特地「峰」狂保養，敷面膜、早睡，保有最佳狀態的自己。

▲劉川楓回來了！黃柏峰穿高中制服拍攝。（圖／小米台灣提供）

黃柏峰也分享省錢撇步，除了吃喝以外的開銷，也會減少一些跟朋友出去玩樂的機會，甚至省錢省到被朋友問說「最近是不是沒錢？需不需要借錢幫你」，還會盡可能去一些免費觀賞的場所，像是最近幾天天氣很熱也推薦大家可以去書店看書吹冷氣，或是去公園、堤防走走，減少花錢的可能。