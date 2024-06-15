李玟紀念雕像揭幕　二姊忍悲發聲：音樂不該有歧視和偏見

記者蔡琛儀／台北報導

歷經金曲獎致敬演出的一番風波後，今（15）日是天后李玟（CoCo）出道30週年紀念日，同時也是其藝術紀念雕像揭幕儀式的日子，CoCo 的家人和來自全國各地數百位歌迷齊聚武漢石門峰紀念公園，一起紀念並共同見證雕像揭幕。

▲李玟二姊李思林。（圖／CoCo李玟家人提供）

Coco二姊李思林也發文：「音樂應跨越年齡，性別，種族，不應有任何的歧視和偏見。CoCo成為無數歌迷心目中永恆的偶像，她用傳奇又短暫的一生奉獻給了音樂和舞台。如果有來生，還做中國人！」她坦言時常會心痛，也看到大家的支持，「最近，《我是歌手》節目內國際的挑戰被大家熱論，如果CoCo還在，我想此刻的她一定會挺身站在《歌手2024》的舞台，在鏗鏘的戰歌中，展現華語樂壇歌手東方不敗的風采。」並說：「希望大家永遠記住，這個世界上真的有天使來過。」

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而今揭幕的CoCo藝術紀念雕像由知名湖北雕塑家史金淞創作，歷時十個月而成，雕像以《維納斯的誕生》為靈感，主體以鏡面不鏽鋼材質打造，在陽光下折射出耀眼光芒，展開一雙天使翅膀，屹立於巨型珍珠貝殼之上，在彩虹階梯盡頭踏浪而來，表達CoCo宛如雲端天使般存在，轉身回眸間是CoCo永恆的燦爛笑容。

▲▼李玟家人出席她的紀念雕像揭幕。（圖／CoCo李玟家人提供）



此次紀念展中也展出了CoCo憑〈月光愛人〉獲得的第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲獎盃。先前CoCo李玟全球歌迷會發起一人一信，向香港特區政府文化體育及旅遊局陸續發出近萬封郵件，期望在星光大道設立CoCo的紀念星星，以此紀念這位華語樂壇天后的藝術成就。借CoCo出道30週年的特別時刻，歌迷也呼籲更多支持者去信有關部門，為CoCo爭取這份榮譽。

出席紀念活動的包括CoCo大姊李秋林、二姊李思林、石門峰領導、雕塑家史金淞、索尼唱片商務及銷售部總裁謝立添，以及一眾歌迷，謝立添更宣布新歌《珍惜今天》同日上線，如歌名一樣，CoCo 一直以來都非常珍惜為夢想奮鬥的每一天，未來索尼唱片也將陸續推出更多CoCo未曾出版的作品。