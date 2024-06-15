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黃仁勳回台最愛一味終於公開了　連地方媽媽都炒得出來

記者葉文正／台北報導

日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，掀起「仁來瘋」熱潮，他這次除了參加台北國際電腦展之外，還接受《TVBS看板人物》主持人方念華的英文專訪，暢談AI所掀起的科技革命，另也透露了公司未來布局及自身小故事。

▲黃仁勳透露最愛台灣這一味。（圖／TVBS提供）

▲黃仁勳透露最愛台灣這一味。（圖／TVBS提供）

這次訪台行程中，黃仁勳也嘗遍了許多美食及夜市，主持人方念華好奇，他最喜歡的台灣菜是什麼？只見黃仁勳毫不猶豫地回答「蒼蠅頭」，且忍不住用中文補充說了句「蠻好吃的」，笑稱：「簡單的食物就是我的最愛！」在節目訪談後，黃仁勳對主持人方念華的訪談給予高度評價，認為訪談問題「很有深度，而且非常健談，是一場很棒的採訪。」進一步表示會成為《TVBS看板人物》的粉絲，聽到這番話，也讓主持人方念華如釋重負笑喊「我所有的壓力都解除了！」

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▲黃仁勳透露最愛台灣這一味。（圖／TVBS提供）

▲黃仁勳談AI未來發展。（圖／TVBS提供）

談及未來發展，黃仁勳也於節目中真心建議「台灣能投資更多人工智慧超級電腦，它會是未來創造知識的工具。」他進一步解釋，過去知識創造主要依賴人類，而未來，超級電腦會幫我們發現新知，「沒有一台人工智慧超級電腦，就像天文學家沒有望遠鏡，必須擁有科學的工具，才能推進科學。」

▲黃仁勳透露最愛台灣這一味。（圖／TVBS提供）

▲黃仁勳接受方念華訪問。（圖／TVBS提供）

目前正處於 AI時代，未來也可預期將無處不在，《TVBS看板人物》主持人方念華詢問，是否AI有一天會超出我們的控制，自主思考和做出決定？黃仁勳以飛機的自動駕駛說明，即使飛機能在無飛行員的情況下起飛和降落，仍需確保各方面的安全措施。

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

黃仁勳強調，自主跟自動化技術必須謹慎地建構，以防止這種情況發生；而輝達作為推動 AI 革命發展的世界引擎，黃仁勳也針對不同對象提出建議：公司應制定AI 策略、學生應開始接觸AI並學習相關知識，另因機器人技術將會非常重要，也建議從事電腦科學的專業人士盡快接觸AI，他再次強調「因為這是歷史上最令人驚嘆的科技革命之一，也是前景可期的絕佳機會。」

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