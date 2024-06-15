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「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

記者劉宜庭／綜合報導

演藝圈看似光鮮亮麗，但背後似乎藏著許多不為人知的秘密。知名狗仔葛斯齊近日就上節目爆料「一線男星」曾被包養，以及另名超大咖男星曾經做過「男公關」，令眾人聽完震驚不已。

在《11點熱吵店》中，呼應主題「爆料演藝圈黑暗面」，狗仔葛斯齊爆出圈內暗黑秘辛，其中一點就是「再大咖也會被搞」。他先是提到，很多男明星剛出道時，可能還只是小模特兒，常常晚上可能要去應酬、夜店、酒場「被人家摸」。

不過，葛斯齊表示，他現在要說的故事比較特別的地方在於，當事人是老闆，消息起源於一項爆料，「這個現在是亞洲算是一線的男星，他最後就是因為太紅了，紅到過去原來他被包養，被一些阿姨（包養）。」面對沈玉琳補充「貴婦？」他回答：「貴不貴我不知道，因為一個月花多少錢講他我不知道，但就是阿姨，」

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「阿姨就來跟我們說，說這個曾經她包養過。」後來，葛斯齊問到該名一線男星的前老闆，對方直接指名「他之前在我這邊都做男公關的」，他接著補充說明：「『男公關』什麼意思？就是『鴨』。」

▲葛斯齊 。（圖／翻攝11點熱吵店YouTube）

▲葛斯齊 。（圖／翻攝11點熱吵店YouTube）

▲葛斯齊上節目爆料。（圖／翻攝11點熱吵店YouTube）

葛斯齊說：「結果這事情怎麼爆料到我們手上來？就有一天，有一個那個鴨他是受害者，就有一個被爆料說『其實你不知道亞洲有一個男星，其實他是Gay，你們都不知道』，我說『怎麼可能』，但是我們去Google一下、查了一下，還真的耶，那這個男星過去他有涉入到一些黑社會，那他在是很積極的在做一些善事，為他過去的一些污點去洗清。」

「後來這個一線男星呢，曾經就是因為跟這個老闆有點過這個，這隻鴨，後來結果因而被爆出來。」原來，該名前老闆要爆料的是，這個亞洲一線男星其實並不是異性戀，而是同性戀。眾人聽到這裡疑惑「所以你現在講了2個人？」葛斯齊說「2個人」，Melody恍然大悟「所以男公關也紅了？」

葛斯齊補充解釋：「男公關非常非常紅，男公關是年輕的，另外一個是老的，有涉入黑社會的是老的。」他表示「鴨現在是超大咖」，被問對方是否有整型過？他則說：「鴨我沒有聽到整形過，因為鴨過去年輕就很帥，年輕他是模特兒，最後被爆出被包養，去當鴨。」

被問「他現在還是年輕的」，葛斯齊提示：「現在對我們在座來講，都是年輕的。他們兩個人合體的東西，沒有上過熱搜，但是他們單方面的事情，都上過熱搜。」因此，他也分享自身看法：「你曾經有黑歷史，你以後正大咖，我跟你講，會弄你就是會弄你，絕對跑不掉。」

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