陳芳語躺地胸前「冒2黑點」還不夠！　再洩性感絕美辣背

記者蔡琛儀／台北報導

陳芳語睽違四年將推出新專輯《kiki》，為此打造陸海空三款主視覺，日前她在社群Po出的「美人魚」造型即屬於「海」形，雙峰若隱若現，展現屬於小女人的性感；昨再曝「陸」形，展露美背曲線的陳芳語，背脊上長出了一對鹿角蕨，在綠意下多款富寓意的影像，帶有環保、愛護動物的深刻含義，也是陳芳語此張專輯的核心主軸，強調「共存」。

▲陳芳語首波新專輯視覺相當具話題性。（圖／華風數位提供）

專輯名稱「kiki」除來自她英文名Kimberley，亦來自她喜歡的宮崎駿經典動漫《魔女宅急便》裡具自主性格又可愛的主人翁名字；在製作上，陳芳語與英美法頂端製作團隊合作，並邀請華語樂壇優秀的金曲作詞團隊，包括「詞神」林夕、小寒、馬嵩惟、黃建洲、Jocelyn 9.4.0等，陣容驚人。

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專輯視覺統籌由首次合作的見本生物操刀，採用「德國生物循環紙（F8101 葉綠素）」，把包裝結構設計成一封綠色信箋，這種紙張由植物纖維製成，可作肥料並為新植物提供養份，以此實踐歌裡邀請你「與之共生」之信念。

▲陳芳語新專輯主視覺秀出美背。（圖／華風數位提供）

長期茹素又相當關注環保、動保議題的陳芳語談到新專輯的概念：「如果我們帶著興奮迎接新生，我們也可以學習平靜面對萬物的消亡；我們期待生命環境能被無限延長，也需要為重生找到可以再生的方法。」又說：「相信永恆，也相信消逝；相信生命會找到出路，也必須為出路留出通道與出口。」陳芳語亦想分享一個概念，「萬物之靈享用世界的頂級資源，也應該為其他生物付出與服務；正如同每個結婚誓言一樣，我們接受愛、給予愛，要出自內心的公平，並平撫物種的差異與待遇。」