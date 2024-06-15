籃籃要阿翔雌雄同體　還要職人唱RAP竟然是看心情

記者葉文正／台北報導

《綜藝新時代》阿翔、籃籃、楊繡惠、陳怡婷日前到屏東佳冬，體驗當龍膽石斑達人。藝人開著小貨車抵達魚塭，下車後阿翔要介紹「海中巨獸」，陳怡婷立即吹著長笛，竟然真的召喚出哥吉拉巨獸，還直撲楊繡惠、阿翔要咬他們，超無厘頭開場讓人傻眼，原來這次是體驗養殖體積非常大、看起來很兇的「海中巨獸」龍膽石斑。

▲籃籃(右二)嘗試在魚塭工作。（圖／民視提供）

接著職人蘇寬揚說一出場，調皮的籃籃問：「有沒有人說過你像麻吉弟弟」，阿翔更是現場來段Rap，沒想到職人絲毫不怯場，直接跟著旋律接唱：「手去扭到，腳去拐到，腰去閃到」，押韻唱完直接現場秀地板動作，惹得籃籃拍手驚嘆不已，並說第一次看到有人在瓦礫堆做地板動作，讓大家看到台灣漁民在漁業的貢獻，私底下年輕漁民也是可以是很逗趣的！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿翔嘗試變男變女。（圖／民視提供）

除了驚險的餵魚體驗，在職人的帶領下，到暫養池直觀見識巨大的龍膽石斑，並協助檢查魚體健康並將魚分池，而眾人好奇龍膽石斑究竟如何辨別公母，職人表示這很難分辨，就算說明起來大家也不一定懂。

籃籃聽完拱阿翔出來模仿「龍膽石斑」，只見阿翔穿上「半男半女」的服裝，一邊男裝用男聲講話，另一邊女裝用嬌軟的女聲講話，搞笑方式來介紹龍膽石斑其實是「雌雄同體」，小時候是母魚，但成長到一年半後，可能會轉變成男生，完全是「看魚的心情」。