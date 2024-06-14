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YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

記者王靖淳／綜合報導

網紅波特王最近在社群發文爆料，大陸將於7月下旬開始，邀請10多組的台灣網紅到當地免費旅遊拍片，貼文曝光後，不少日前或最近有去拍片的網紅，都被網友一一點名出征，就連旅遊YouTuber「小象愛出門」也衰捲風波。為此，她除了反擊酸民的留言之外，稍早也在社群曬出機票訂單發聲了。

▲小象愛出門（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

▲「小象愛出門」日前去成都拍片，最近被網友拿出來出征。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

事實上，「小象愛出門」在5個月前曾在YouTube頻道上傳一支名為「吃爆四川！男友是百萬Youtuber ？竟然賺那麼多！隱瞞半年的私房錢，四川夜市必吃」的影片，不過最近卻遭部分網友質疑，她可能是收了錢才到當地拍片，甚至還有人直接到影片下酸她「好巧喔！怎麼YTR都不約而同到成都？好玄喔！」

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▲小象愛出門。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

▲小象愛出門。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

▲「小象愛出門」無奈表示：「這世界怎麼了？」（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

為此，「小象愛出門」除了寫下「你是賞金獵人？」的留言回嗆對方之外，事後也將部分網友的吐槽評論截圖後，轉發至IG限動直言「WTF」。她對於自己於去年11月在四川轉機去俄羅斯，如今在過了7個月的時間，突然被拿出來批評感到相當不解，無奈曬出機票訂單表示：「請問我犯了什麼罪？這世界怎麼了？」

▲小象愛出門。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

▲「小象愛出門」被部分網友出征。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

最後，「小象愛出門」強調，相信她的人自然就會相信，不相信的人就繼續追尋自己的信仰，「經過去年那些被黑話的連續風波，哪天說我是外星人我都不意外了。」為此，貼文曝光後，吸引許多人朝聖按讚，有網友認為少數人會有偏激的做法，是因沒查證而造成誤會，同時也表示，無論是誰去大陸拍片都沒什麼好出征，呼籲大家別急著罵人。

▲小象愛出門（圖／翻攝自YouTube／小象愛出門）

▲「小象愛出門」回覆酸民的留言。（圖／翻攝自YouTube／小象愛出門）

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小象愛出門, YouTuber, 波特王, 網紅

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