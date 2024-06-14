耀樂定居杭州遭疑「收錢大外宣」！　無奈反擊：不要無止盡獵巫

記者劉宛欣／綜合報導

網紅耀樂在去年指控藝人炎亞綸偷拍、外流性愛影片，案件判決結果出爐後，他在6月初宣佈離開台灣，搬到大陸生活。近日，網紅波特王爆料陸方砸錢找10組台灣網紅到中國大陸旅遊拍片，不少近期去玩的網紅都遭點名，紛紛陸續出面澄清，耀樂也沒能倖免，對此，他透過Instagram澄清，呼籲「不要無止盡的獵巫」。

▲耀樂目前在杭州定居。（圖／翻攝自耀樂Instagram）

耀樂日前在Instagram限時動態發文，表示自己近期都避免上傳出去玩的動態，主要是他確實都在家裡追劇，偶爾會出門喝酒、打麻將，但他也坦言：「一方面也是最近很多網紅都被抓出來鞭打，我不想搞得好像我也是收錢來大外宣一樣。」他認為不管這些網紅有沒有收錢都是個人自由，他不會多做評論。

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▲耀樂發文反擊。（圖／翻攝自耀樂Instagram）

然而，耀樂搬到大陸生活後，卻碰巧遇上了最近的統戰宣傳傳聞，他透露收到非常多質疑他是收錢在當地生活的訊息，甚至也常常在臉書與Threads上看到自己被點名，他無奈表示：「我真的覺得很莫名其妙，不要無止盡地一直在獵巫，點了一個、繼續找下一個。」他認為政治確實與生活息息相關，但凡事不宜太過激進，呼籲網友理性處理與看待一切。