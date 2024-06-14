陸方爆「砸錢邀台網紅拍片」　鍾明軒超羨慕：發芬！我都沒有…

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鍾明軒前陣子陸續分享去上海、深圳、北京等地的旅遊感受，回台之後遭受不少台灣網友批評他從國際美人變「祖國美人」。另一名網紅波特王指出大陸官方擬邀台灣網紅免費去旅遊拍片，隨後女星何以奇13日發文爆料收到類似的邀約，曬出對方給的條件，認為是鍾明軒事件給了陸方靈感，而鍾明軒看到之後也在下方回應「我沒收到邀請」。

▲鍾明軒稱自己沒有收到陸方合作邀約。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

鍾明軒先前到大陸各地旅遊拍片，由於內容有不少讚嘆當地風土民情，遭到許多網友砲轟，但他不畏懼批評，曾發文喊道「寧願被討厭，也要繼續做喜歡的事」，此次何以奇發文爆料陸方找網紅合作之後，鍾明軒也隨即在下方留言「發芬（發瘋）！我都沒收到邀請…」何以奇則回覆他「你的影片模式我覺得你沒有，內容不符合陸製需求，沒有腳本痕跡，不過關」，認為他不是受邀去玩，但也有網友批評「你即便沒收到邀請，但後續確實被中共官方利用了，也直接或間接引發了現在的效應」。

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▲鍾明軒回覆何以奇臉書。（圖／翻攝何以奇臉書）

此前，何以奇在臉書曬出一工作邀約，上面明示「對大陸的台灣KOC，本人在大陸的更好，平時有評論時政類的更佳」，她猜之所以會有這樣的邀約，應該是受鍾明軒的事件啟發，她選擇拒絕邀約，並直言「因為我知道，答應下去，我就變成工具人（溫和說法）了。」也強調，自己喜歡的事情就會說喜歡，不喜歡的事情也不想被迫說喜歡，「我不做，只是我膝蓋有問題，負重深蹲都會喀拉喀拉響，我怕跪下去受傷的是我自己。」