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7種出乎意料的「恐怖片離奇死法」盤點　讓人坐立難安的極致恐懼

記者蕭采薇／綜合報導

觀眾愛看鬼片、重口味的觀眾越來越多，嚇人手法也隨之推陳出新。在恐怖片裡死了人不驚奇，重點是怎麼死？死得有沒有創意？以下盤點七部來自各國的恐怖片離奇死法，包你嚇好嚇滿，像是讓人不禁「密集恐懼症」發作的《鬼咧號》全身開孔噴石頭、《蜈蚣降》蜂巢狀細孔竄蜘蛛蜈蚣；或是帶給人猛爆式驚嚇的《鬼聲泣》惡靈破肚而出、樹幹直戳爆頭、《絕命終結站3》日曬床悶燒成焦屍等等，看完準你看得目瞪口呆、嚇到禿頭。

▲《鬼咧號》不僅劇情驚悚，拍攝現場還有扮鬼臨演中邪。（圖／威視提供）

▲《鬼咧號》不僅劇情驚悚，拍攝現場還有扮鬼臨演中邪。（圖／威視提供）

《鬼咧號》全身開滿孔，傷口狂噴石頭

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不讓泰國、越南專美於前，印尼也是恐怖鬼片出產大國！而印尼觀眾喜看重口味恐怖片的風氣，讓一部部鬼片推陳出新！近日在台上映的《鬼咧號》就是主打著一台血腥的恐怖列車，在密閉式空間上演顫慄大屠殺。尤其片中一幕，鐵路工人半夜深山趕工，卻死在隧道內且全身開滿孔，還有無數碎石從傷口中滲出，不堪入目的慘死畫面實在駭人，看完後閉上眼都是「甩不掉的畫面」。

▲《鬼咧號》鐵路工人隧道離奇慘死畫面駭人。（圖／威視提供）

▲《鬼咧號》鐵路工人隧道離奇慘死畫面駭人。（圖／威視提供）

《鬼聲泣》惡靈擾致嚴重車禍，樹幹直戳爆頭

同樣出自泰國的《鬼聲泣》，由泰國新生代男神「納得克」飾演的猛男哥哥，為將中邪妹妹送到醫院，半夜開車載著全家人及法師，卻迷途大型亂葬崗，眼睜睜看著成群女鬼懸吊樹上。猛鬼附體的妹妹還直接咬下法師手指。最嚇人的是，在遭受鬼打牆的阻擾後，大霧終於散去，然而一旁的法師卻遭樹幹直接穿爆，「身首分離」的淒慘死狀駭人，不少觀眾看完直呼：這法師真衰小…

▲泰國鬼片《鬼聲泣》改編自真實靈異故事，上映以來已成功賣近5億泰銖。（圖／威視提供）

▲泰國鬼片《鬼聲泣》改編自真實靈異故事。（圖／威視提供）

《人皮咒》倒吊活剝人皮，製成皮影戲！

別以為「活剝人皮」只在滿清十大酷刑可見，2020年印尼上映的恐怖片《人皮咒》就把這殘忍行徑直接搬上大銀幕！據傳，這是印尼鄉野傳奇中最惡毒的詛咒－人皮咒。片中赤裸呈現失去皮膚的人，全身紅腫潰爛的驚悚模樣，簡直是惡夢製造機。更弔詭的是，這剝下來的人皮，還會被拿來做成皮影戲的皮偶，喜歡這款血肉模糊風格的人，千萬別錯過這部！

▲《人皮咒》。（圖／車庫娛樂提供）

▲《人皮咒》把「活剝人皮」的殘忍行徑直接搬上大銀幕。（圖／車庫娛樂提供）

《蜈蚣降》體冒蜂巢狀傷口，蜈蚣蜘蛛急竄出

以神秘南洋降頭術為題的印尼恐怖片《蜈蚣降》，相信很多觀眾看到片名身體就開始癢…故事取材自印尼真實社會新聞，除了有生吃蛆蟲、女體削肉、滾水淋身等重口味降頭橋段，其中最生猛的，也最令人坐立難安的一幕是人體背部密佈蜂巢狀血淋淋的傷口，接著一隻隻蜈蚣、蜘蛛從孔洞中竄出，短短幾秒就足以引發「密集恐懼症」，讓人看著頭皮發麻，忍不住抱緊身體。這宛如人間煉獄場景太過嚇人，據說有觀眾直接被嚇瘋逃出影廳。

▲《蜈蚣降》。（圖／車庫娛樂提供）

▲《蜈蚣降》血淋淋的傷口中，一隻隻蜈蚣、蜘蛛從孔洞中竄出。（圖／車庫娛樂提供）

《厲可拍》命喪機下，巨型毒蜘蛛撐爆嘴！

拍張照也會喪命？被這台索命相機拍到，美照直接變遺照！少見來自俄羅斯的恐怖驚悚片，描述一群網友約好野外露營，卻在廢棄小屋發現一台老舊底片相機，然而被它拍下的照片竟是直接預知死亡模樣！本片不愧是出自戰鬥民族的之手，各種出乎意料的死法令人大呼驚奇，而有「相機版《絕命終結站》」之稱。其中，一位長相神似「胖艾美」的女子，被一隻巨型毒蜘蛛硬是鑽入口中毒死的害驚駭畫面，聽說這幕讓網友把半夜流口水的毛病都治好了！

《厲可拍》劇照。（圖／威視電影提供）

▲《厲可拍》被索命相機拍到，美照直接變遺照。（圖／威視電影提供）

《絕命終結站5》 近視雷射醫生中離，瞬間電燒穿眼

堪稱是全球觀眾童年噩夢的《絕命終結站》，標榜著從意想不到的驚悚離奇死法，並讓可怕致命的意外潛藏在日常，伺機奪人性命，引發觀眾既害怕又想看的矛盾心理。在《絕命終結站》系列裡，主角們都難逃一死，但死得夠有創意便是一大賣點！在第五集中，有名女性在接受近視雷射手術時，儀器不慎沾水失去控制，偏偏此時醫生卻中離，結果儀器照出強大雷射，直接穿破她的眼睛，就連想阻擋手也一併遭殃。電影上映後，有大批觀眾留下深刻陰影，並讓有意雷射近視的病患開始恐慌，真有不少眼科醫師急忙跳出來澄清！

▲《絕命終結站5》 。（圖／劇照）

▲《絕命終結站5》 上映後讓雷射近視的病患恐慌，不少眼科醫師急忙跳出來澄清。（圖／劇照）

《絕命終結站3》日曬床電線短路，活活悶燒死

又是《絕命終結站》系列！在2006年上映的第三集中最難忘的一場戲，也是網友最回味再三的經典橋段之一。片中有對姊妹使用日曬機時偷帶飲料，不料飲料杯滲水漏進電源插座，導致系統短路溫度飆高，加上日曬機又被倒下的木架卡住，讓裡頭得人出不來也動彈不得，最終活活悶燒死！在如此狹小又緊閉的空間營造出的封閉式恐懼感，女主們掙扎尖叫的過程怵目驚心，難怪讓觀眾久久不忘。

▲《絕命終結站3》 。（圖／劇照）

▲《絕命終結站3》 狹小又緊閉的空間營造出的封閉式恐懼感。（圖／劇照）

 

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恐怖片, 驚悚片, 鬼咧號, 蜈蚣降, 鬼聲泣, 人皮咒, 蜈蚣降, 厲可拍, 絕命終結站

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