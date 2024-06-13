58歲方文琳體態驚人！　合體簡沛恩揭「凍齡秘訣」

記者許逸群／台北報導

玉女藝人方文琳與簡沛恩首度同台合作，兩人都是童顏系美女，過去完全沒有合作機會，這次一同拍攝廣告，過程趣味橫生。簡沛恩雖然較年輕，但拍攝墊上運動時反而搖搖晃晃重心不穩，她笑說：「文琳姐有在運動，核心很穩定，有個單腳站立的動作，我還要依靠在她身上。沒辦法，我真的不愛運動。」

▲方文琳（左）首次與簡沛恩合作代言。（圖／PP塑崩律動褲提供）

58歲的方文琳平時靠著跑步運動維持體態，而且長期的運動習慣讓她心情穩定，此外，因為有運動，所以她能夠大方吃美食，不用小心翼翼擔心熱量。她說，到了這個年紀，要寵愛自己享受生活，「要懂的犒賞自己、愛自己。」她愛自己的方式，就是吃想吃的食物，穿想穿的服飾，不為別人勉強自己。

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擁有天生娃娃臉的簡沛恩也即將邁入50歲，這次有機會與偶像方文琳合體，事前興奮又緊張，不過她因平時沒在運動，所以壓力很大。沒想到在拍攝現場，簡沛恩的體能還真的沒有方文琳好，很多動作都還要撐著前輩才能保持平衡，讓她十分羞愧。

▲方文琳與簡沛恩展現好體態。（圖／PP塑崩律動褲提供）

兩人一同為律動褲代言，穿出不同時代的女性自信。簡沛恩說，自己一直以來的生活哲學就是「講究不將就」，包括感情也是，常常被朋友吐槽「太龜毛了」，但她一點也不在意，十分感謝過去的自己，因為講究讓自己現在可以過著不將就的生活。

方文琳則是透露自己維持不老的秘密，便是保持心情愉悅，只要心情好、身體好，那麼就能好好享受生活，「過得舒服自在，開心、健康，自然就能維持好狀態。」