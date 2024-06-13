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愛之日常音樂節國際首唱！　郭蘅祈竟苦笑：要動用養老金了

記者蔡琛儀／台北報導

由郭蘅祈、黃韻玲、陳建騏主導的「愛之日常音樂節」將於11月16日在台中文心森林公園舉辦，並且在6月23日於加拿大多倫多的「Pride Toronto」先行演出，這也是該音樂節首度走出台灣，並在國際同志活動中展現台灣的音樂與多元平權倡議。

▲▼愛之日常音樂節將移師加拿大多倫多演出。（圖／愛之日常音樂節提供）

▲郭蘅祈苦笑表示這次活動可能又要動用養老金。左為洪佩瑜，右為萬芳。（圖／愛之日常音樂節提供）

郭蘅祈表示，此次有機會受加拿大多倫多市邀請，希望「愛之日常音樂節」能在當地展現台灣頂尖流行音樂與多元平權倡議並行的成果，並與當地觀眾做分享與交流。不過這次所有演職員機票錢和樂手費吃重，已幾乎把預算用盡，他苦笑：「其他費用可能又要動用我的養老金來補了。」樂天的他期待能找到更多支持和贊助，與志同道合的人們一起打拼。

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「愛之日常音樂節」將由郭蘅祈、黃韻玲、陳建騏領隊，於6月22日在多倫多的「Mel Lastman Square」參與開幕儀式，並於隔日以「愛之日常音樂節（多倫多）」之名盛大演出。今年的口號為「開始做朋友，來去多倫多」，象徵著美好的善意與友誼。

▲▼愛之日常音樂節將移師加拿大多倫多演出。（圖／愛之日常音樂節提供）

▲▼郭蘅祈與脆樂團、洪佩瑜（下圖中）。（圖／愛之日常音樂節提供）

▲▼愛之日常音樂節將移師加拿大多倫多演出。（圖／愛之日常音樂節提供）

此次的演出陣容包括金曲歌王Hush、最佳新人獎得主洪佩瑜、金曲獎評審團大獎得主萬芳，以及金曲獎最佳演唱組合獎得主「脆樂團」和入圍金曲最佳演唱組合的「恐龍的皮」。此外，黃韻玲與愛子Arthur組成的「阿玲娘」，和郭蘅祈、黃韻玲、陳建騏的期間限定組合「霜淇淋」也將參與演出。

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