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楊千霈弄丟張學友門票「6張全沒了」！　急報案求找回：心如刀割

記者王靖淳／綜合報導

「歌神」張學友原訂7日在台北小巨蛋舉辦第4場演唱會，不過卻因感染RSV病毒而緊急取消3場次的演唱會，令不少歌迷感到失望。為此，女星楊千霈原本要看9日場次的演場會，今（13）日突在社群PO出報案證明單透露門票失竊、疑似遭人撿走。

▲楊千霈（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲楊千霈平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈Pink Yang）

楊千霈今（13）日到派出所報案，透過她PO出的單據內容可見到，上面除了有報案日期、時間之外，還有她的基本資料及報案的內容。楊千霈透露，她於聚餐後因過於興奮，在搭捷運的途中不慎遺失6張張學友的演唱會門票，但她不確定票是在哪站弄掉的，無奈表示雖然已報案也知道機會渺茫，但仍希望能把票找回來。

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▲楊千霈（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲楊千霈發限動透露，張學友門票失竊。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈Pink Yang）

楊千霈喊話，如果有人撿到票券，希望能歸還給她，同時也提醒大家，要妥善保管自己的票券，不要像她一樣因為一時迷糊而造成遺失，「心如刀割。延期割一次，親手把票弄掉的我再自己割一次！」最後，楊千霈呼籲，大家別因撿到票券而犯了侵佔罪，更不要購買來路不明的票券。

【楊千霈全文】
心如刀割～～～
延期割一次
親手把票弄掉的我再自己割一次！！！

聚餐完太開心樂極生悲
只知道從忠孝新生到龍山寺站捷運內
兩個信封共6張票
確切不知道掉在哪裡

機會很渺茫
已經報案
希望可以找回來
有人撿到可以還給我嗎

提醒大家收好票很重要啊
千萬別像我迷糊
也別犯了侵佔罪or 購買來路不明的票

#忘記你我做不到

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楊千霈, 張學友, 演唱會

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