爆乳DJ Yesong酒駕撞死外送員抱著狗呆看　遭求刑15年哭：犯了死罪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓2月發生一起酒駕事故，一名火辣DJ Yesong（音譯，예송）在回家的路上駕著一輛賓士車，未料撞到一名50歲外送員，對方當場失去呼吸心跳。沒想到，她後來被挖出事故當下嚇到緊抱著狗狗，並未馬上打電話給警察或救護車，騎士錯過黃金救援時間，到院時已經死亡，引起輿論眾怒，案件在審理的4個月後，近期傳來新進度，檢方對她求刑15年。

▲DJ Yesong往返中、韓活動，2月卻爆出酒駕撞死外送員事件。（圖／翻攝自DJ Yesong IG）



Yesong以DJ身份在中、韓兩地活躍著，她2月3日凌晨駕著一輛賓士車，在喝了酒的狀態下，撞上一名50歲外送員騎士，由於事發突然，她當下慌到抱著狗狗站在原地，沒有打電話給警察或救護車，且她當時酒測值高達0.221，達到吊銷駕照的程度，外送員送院後失去呼吸心跳，死因為出血過多，嚴重事故躍上社會版面，輿論要求重罰Yesong。

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▲爆乳DJ Yesong酒駕撞死外送員當下被爆料嚇到抱著狗呆看。（圖／翻攝自JTBC）



檢方11日對外證實將對她求處有期徒刑15年，但Yesong辯護律師表示，Yesong在2月當時是沒有工作的狀態下，為了維持生計，必須出席該酒席，因此沒有辦法拒絕喝酒，正在深深反省對受害者造成的傷痛。

Yesong在庭上哭著說：「我想要對因為我而失去生命的受害者下跪謝罪，更對於失去家人的遺屬們犯下了該死的罪。」會抱著永遠贖罪的心度日。本案一審結果將在7月9日開庭。

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