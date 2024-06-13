GOT7「馬克定食」又掀話題！牽絲起司片＋年糕　熱量爆表也要吃

文／妞新聞

深夜肚子餓或嘴饞時，總會忍不住想要來碗泡麵療癒一下，對於無辣不歡的人來說，韓國人氣「三養辣雞泡麵」更是最佳首選！在韓國就曾有韓團GOT7成員馬克的粉絲將這款泡麵研發成創意料理，並且用自家偶像的名字來命名，跟著妞編輯一起來認識這道近期又爆紅的「馬克定食」吧！

「馬克定食」由來

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▲「馬克定食」源於粉絲對韓團GOT7成員馬克的愛。（圖／Youtube／ALL THE K-POP，下同）



「馬克定食」的誕生源於粉絲們的愛，韓團GOT7成員馬克的粉絲希望偶像能夠被更多人認識，而透過「馬克」的名字來命名這道創意料理，因其美味程度和食材取得的便利性很快就在社群上發酵，就連馬克本人也多次在節目和電台上親手製作這份來自粉絲的美意！

「馬克定食」怎麼做？

「馬克定食」的做法非常簡單，只需要準備一台微波爐和熱水，食材部分則是先選一款自己喜歡的辣味泡麵（最多人推薦韓國三養奶油白醬辣雞鐵板炒泡麵）、沖泡式辣炒年糕、小熱狗、起司片等加入熱水後放入微波爐加熱2分鐘即可享用，這是最初代的「馬克定食」版本，再到後來又有更奢華的蟹肉棒、御飯糰和溏心蛋配料，美味程度爆增（熱量也是ＸＤ），讓馬克定食的討論度再次攀升！

「#마크정식」效應

在Instagram搜尋「마크정식（馬克定食）」就能看到許多人分享，同樣的做法妞妞們也可以將泡麵換成冬粉、炸雞或是來個「多人份馬克定食餐」，想必也會超美味，還沒吃過的妞妞，今晚宵夜就決定是它了！

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