《墨雨雲間》正妹神醫是AI換臉！蔣依依演的變趙晴…網：難怪演技好

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《墨雨雲間》主打女性復仇題材，由《延禧攻略》吳謹言主演，成為在《慶餘年2》播畢後，熱度極高的黑馬神劇。該劇在當地掀起爆紅現象，每位演員都因戲討論度拉高，不過觀眾發現飾演神醫角色的演員是AI換臉，原本是由蔣依依演出，因涉及稅務問題被撤換，錯過了人氣翻漲的機會。

▲《墨雨雲間》神醫一角原本是蔣依依（左），戲份全被AI換臉變趙晴（右）。（圖／翻攝自微博）

《墨雨雲間》描述淮鄉第一才女薛芳菲遭夫家陷害險死，因故以相國千金姜梨身分重回世人眼前，開始為自己與姜梨展開一步步復仇計畫，憑智慧破解惡人計謀，過程令觀眾大呼痛快。該劇登場無數高顏值美女，其中江湖第一神醫「司徒九月」，為女主角診脈治傷，外型亮麗又霸氣，由製作人于正力捧的趙晴飾演，曾與許凱傳戀情緋聞，這次因角色關注度提升。

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▲蔣依依原本演出《墨雨雲間》。（圖／翻攝自微博）

▲蔣依依涉稅務問題被換掉，趙晴臉蛋AI技術換上。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現《墨雨雲間》遠景仍看得到蔣依依演出。（圖／翻攝自微博）



網友進一步發現，神醫「司徒九月」原本是找來蔣依依飾演。蔣依依有「童星第一美女」的封號，曾演出《三千鴉殺》、《贅婿》等劇。她去年（2023）被人實名檢舉逃漏稅，光補繳的稅金加滯納金就高達人民幣238萬元（約台幣1060萬元），引發爭議，雖然事件已經澄清並復出工作，但疑似被視為「風險藝人」，神醫角色仍遭到撤換，演出戲份由趙晴AI換臉取代，也有網友稱趙晴捕拍部分鏡頭。

▲蔣依依已經復出工作，但夯劇已經被換角，無緣露臉。（圖／翻攝自微博）

儘管AI換臉，網友發現遠景畫面仍可看到蔣依依身影，但是近距離鏡頭已經全數換上趙晴。網友嘆「還是蔣依依氣質好一點」、「所以說不是趙晴突然演技變好了，是蔣依依演技好」、「我說演技怎麼這麽好」、「臉是趙晴的，演技卻是蔣依依的」。

▲網友發文稱趙晴是AI換臉取代蔣依依。（圖／翻攝自微博）