ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《墨雨雲間》正妹神醫是AI換臉！蔣依依演的變趙晴…網：難怪演技好

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《墨雨雲間》主打女性復仇題材，由《延禧攻略》吳謹言主演，成為在《慶餘年2》播畢後，熱度極高的黑馬神劇。該劇在當地掀起爆紅現象，每位演員都因戲討論度拉高，不過觀眾發現飾演神醫角色的演員是AI換臉，原本是由蔣依依演出，因涉及稅務問題被撤換，錯過了人氣翻漲的機會。

▲▼《墨雨雲間》正妹神醫是AI換臉。（圖／翻攝自微博）

▲《墨雨雲間》神醫一角原本是蔣依依（左），戲份全被AI換臉變趙晴（右）。（圖／翻攝自微博）

《墨雨雲間》描述淮鄉第一才女薛芳菲遭夫家陷害險死，因故以相國千金姜梨身分重回世人眼前，開始為自己與姜梨展開一步步復仇計畫，憑智慧破解惡人計謀，過程令觀眾大呼痛快。該劇登場無數高顏值美女，其中江湖第一神醫「司徒九月」，為女主角診脈治傷，外型亮麗又霸氣，由製作人于正力捧的趙晴飾演，曾與許凱傳戀情緋聞，這次因角色關注度提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《墨雨雲間》正妹神醫是AI換臉。（圖／翻攝自微博）

▲蔣依依原本演出《墨雨雲間》。（圖／翻攝自微博）

▲▼《墨雨雲間》正妹神醫是AI換臉。（圖／翻攝自微博）

▲蔣依依涉稅務問題被換掉，趙晴臉蛋AI技術換上。（圖／翻攝自微博）

▲▼《墨雨雲間》正妹神醫是AI換臉。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現《墨雨雲間》遠景仍看得到蔣依依演出。（圖／翻攝自微博）

網友進一步發現，神醫「司徒九月」原本是找來蔣依依飾演。蔣依依有「童星第一美女」的封號，曾演出《三千鴉殺》、《贅婿》等劇。她去年（2023）被人實名檢舉逃漏稅，光補繳的稅金加滯納金就高達人民幣238萬元（約台幣1060萬元），引發爭議，雖然事件已經澄清並復出工作，但疑似被視為「風險藝人」，神醫角色仍遭到撤換，演出戲份由趙晴AI換臉取代，也有網友稱趙晴捕拍部分鏡頭。

▲▼《墨雨雲間》正妹神醫是AI換臉。（圖／翻攝自微博）

▲蔣依依已經復出工作，但夯劇已經被換角，無緣露臉。（圖／翻攝自微博）

儘管AI換臉，網友發現遠景畫面仍可看到蔣依依身影，但是近距離鏡頭已經全數換上趙晴。網友嘆「還是蔣依依氣質好一點」、「所以說不是趙晴突然演技變好了，是蔣依依演技好」、「我說演技怎麼這麽好」、「臉是趙晴的，演技卻是蔣依依的」。

▲網友發文稱趙晴是AI換臉取代蔣依依。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友發文稱趙晴是AI換臉取代蔣依依。（圖／翻攝自微博）

▲網友發文稱趙晴是AI換臉取代蔣依依。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

響尾蛇斷頭「自咬身體」　痛苦扭動...詭異影片曝光

推薦閱讀

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文！網追問：終於結束了嗎 她首回答

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文！網追問：終於結束了嗎 她首回答

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」：整得真好看！她直球反擊

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」：整得真好看！她直球反擊

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

F級寫真女星「不倫籃球國手」　發文道歉日網洗版轟：期待妳拍AV

F級寫真女星「不倫籃球國手」　發文道歉日網洗版轟：期待妳拍AV

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

獨家／Faye詹雯婷贏了！　阿沁告她抄襲二審確定遭駁回

獨家／Faye詹雯婷贏了！　阿沁告她抄襲二審確定遭駁回

爆乳DJ Yesong酒駕撞死外送員抱著狗呆看　遭求刑15年哭：犯了死罪

爆乳DJ Yesong酒駕撞死外送員抱著狗呆看　遭求刑15年哭：犯了死罪

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

黑男胖到直逼90kg！只花2個月「體脂激降6%」對比太驚人 蛻變照曝

黑男胖到直逼90kg！只花2個月「體脂激降6%」對比太驚人 蛻變照曝

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文！網追問：終於結束了嗎 她首回答

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」：整得真好看！她直球反擊

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

F級寫真女星「不倫籃球國手」　發文道歉日網洗版轟：期待妳拍AV

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

獨家／Faye詹雯婷贏了！　阿沁告她抄襲二審確定遭駁回

爆乳DJ Yesong酒駕撞死外送員抱著狗呆看　遭求刑15年哭：犯了死罪

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

墨雨雲間, 蔣依依, 趙晴

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 胡歌被禁講「繁花、上海」？陸委會：「頭殼孔固力」才這樣限制！
  2. 王思聰陷私生女風波　「IG大頭貼附4字」掀議：想過父親節？
  3. 花蓮夏戀嘉年華壓軸卡司公布！　周湯豪、五堅情都來了
  4. 王淨吐心聲：偶爾會經歷到自我懷疑　《鬼才之道》北影壓軸登場
  5. 楊千霈弄丟張學友門票「6張全沒了」！　急報案求找回：心如刀割
  6. 峮峮抽月老籤「見含義盈眶」！　KID揭她心態沒幫介紹：不要去強求
  7. 凱特悄換私人助理！新人陪伴抗癌表忠心　超威履歷曝光
  8. 國中8+9「想跟你混」　高捷當場教育：我們有社會責任
  9. 「地表最正啦啦隊」YURI扮兔女郎秀最美腹肌　辣露性感鎖骨、大長腿
  10. 正妹大胃王花12分吃完「4kg牛肉麵」！　超狂挑戰過程曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366