記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本寫真女星村島未悠擁有甜美臉蛋，以及F罩杯傲人上圍，原本活躍寫真界，5月因身心失調開始停工休養。不料她近日被爆不倫戀，對象是已婚籃球國手藤井祐真，男方被直擊在她香閨過夜，兩人各自透過社群平台公開發文道歉。

▲村島未悠是星途被看好的寫真女星，被直擊不倫籃球國手藤井祐真。（圖／翻攝自IG）



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▲藤井祐真曾來台比瓊斯盃，擅長投三分球。（圖／ETtoday）



據《週刊文春》報導，32歲藤井祐真是「川崎勇者雷霆」的副隊長，位置則是控球後衛，曾來台出賽瓊斯盃，因擅長投三分球，被封為「真人三井壽」。他5年前已經結婚，卻被日媒直擊6月1日、6月4日與6月7日，短短一週就有3天前去村島未悠家過夜，偷吃行為被媒體稱為「三分球不倫」。

村島未悠原本是女團「CHERRSEE」成員，畢業單飛後活躍寫真界，並連續3年擔任藤井祐真隸屬球隊「川崎勇者雷霆」的活動助理主持人。她5月被醫師診斷身心失調需要休養，6月原本要演出舞台劇因此被換角，不料6月初被拍到已婚的男方來她家過夜。

▲村島未悠活躍拍寫真，同時是「川崎勇者雷霆」活動助理主持人。（圖／翻攝自IG）

報導曝光後，村島未悠發表道歉聲明，「我的輕率行為對家人、相關人員及粉絲們造成了困擾和擔憂，真是萬分抱歉。今後我會努力行動，讓大家再次信任並支持我。」

▲村島未悠不倫籃球國手公開道歉。（圖／翻攝自IG）

藤井祐真也寫道：「我的輕率行為，背叛了大家的信任，讓大家失望，深刻反省中。此次報導，給家人、粉絲以及籃球界帶來了信任損失，我深切接受這一結果。今後我將努力行動，讓大家再次信任並支持我。」

▲藤井祐真道歉。（圖／翻攝自IG）

網友對村島未悠仍然相當憤怒，湧入IG砲轟「很失望，想恢復寫真女星形象很難了，是妳自作自受」、「如果不是不倫的話還想祝福的，老實說很失望，再見」、「以為妳去休養結果是去不倫」，還有人要她引退拍AV「期待妳出道」。

▲村島未悠遭網友洗版砲轟。（圖／翻攝自IG）