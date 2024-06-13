ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

F級寫真女星村島未悠「不倫籃球國手」　發文道歉日網不買帳：期待妳拍AV

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本寫真女星村島未悠擁有甜美臉蛋，以及F罩杯傲人上圍，原本活躍寫真界，5月因身心失調開始停工休養。不料她近日被爆不倫戀，對象是已婚籃球國手藤井祐真，男方被直擊在她香閨過夜，兩人各自透過社群平台公開發文道歉。

▲▼村島未悠不倫籃球國手公開道歉。（圖／翻攝自IG）

▲村島未悠是星途被看好的寫真女星，被直擊不倫籃球國手藤井祐真。（圖／翻攝自IG）

▲▼藤井祐真。（圖／ETtoday）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藤井祐真曾來台比瓊斯盃，擅長投三分球。（圖／ETtoday）

據《週刊文春》報導，32歲藤井祐真是「川崎勇者雷霆」的副隊長，位置則是控球後衛，曾來台出賽瓊斯盃，因擅長投三分球，被封為「真人三井壽」。他5年前已經結婚，卻被日媒直擊6月1日、6月4日與6月7日，短短一週就有3天前去村島未悠家過夜，偷吃行為被媒體稱為「三分球不倫」。

村島未悠原本是女團「CHERRSEE」成員，畢業單飛後活躍寫真界，並連續3年擔任藤井祐真隸屬球隊「川崎勇者雷霆」的活動助理主持人。她5月被醫師診斷身心失調需要休養，6月原本要演出舞台劇因此被換角，不料6月初被拍到已婚的男方來她家過夜。

▲▼村島未悠不倫籃球國手公開道歉。（圖／翻攝自IG）

▲▼村島未悠不倫籃球國手公開道歉。（圖／翻攝自IG）

▲村島未悠活躍拍寫真，同時是「川崎勇者雷霆」活動助理主持人。（圖／翻攝自IG）

報導曝光後，村島未悠發表道歉聲明，「我的輕率行為對家人、相關人員及粉絲們造成了困擾和擔憂，真是萬分抱歉。今後我會努力行動，讓大家再次信任並支持我。」

▲▼村島未悠不倫籃球國手公開道歉。（圖／翻攝自IG）

▲村島未悠不倫籃球國手公開道歉。（圖／翻攝自IG）

藤井祐真也寫道：「我的輕率行為，背叛了大家的信任，讓大家失望，深刻反省中。此次報導，給家人、粉絲以及籃球界帶來了信任損失，我深切接受這一結果。今後我將努力行動，讓大家再次信任並支持我。」

▲▼村島未悠不倫籃球國手公開道歉。（圖／翻攝自IG）

▲藤井祐真道歉。（圖／翻攝自IG）

網友對村島未悠仍然相當憤怒，湧入IG砲轟「很失望，想恢復寫真女星形象很難了，是妳自作自受」、「如果不是不倫的話還想祝福的，老實說很失望，再見」、「以為妳去休養結果是去不倫」，還有人要她引退拍AV「期待妳出道」。

▲▼村島未悠不倫籃球國手公開道歉。（圖／翻攝自IG）

▲▼村島未悠不倫籃球國手公開道歉。（圖／翻攝自IG）

▲村島未悠遭網友洗版砲轟。（圖／翻攝自IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

波特王爆中國砸錢邀10組台灣網紅拍片：我這篇文就當預言

波特王爆中國砸錢邀10組台灣網紅拍片：我這篇文就當預言

「南半球女王」被嫌小！　氣到飆髒話：蛤？蛤？蛤？

「南半球女王」被嫌小！　氣到飆髒話：蛤？蛤？蛤？

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

台灣AV崩了？老司機揭密「FC2更優質」　曝台片衰敗5原因：有夠出戲

台灣AV崩了？老司機揭密「FC2更優質」　曝台片衰敗5原因：有夠出戲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

波特王爆中國砸錢邀10組台灣網紅拍片：我這篇文就當預言

「南半球女王」被嫌小！　氣到飆髒話：蛤？蛤？蛤？

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

村島未悠, 藤井祐真

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 自拍被鼓鼓亂入…大元變臉「有病是不是？」　頭髮竄出醬翻白眼
  2. 孫安佐認想跟孫鵬打拳賽：友好交流！　父子關係降冰點「爆氣原因全說了」
  3. F級寫真女星「不倫籃球國手」　發文道歉日網洗版轟：期待妳拍AV
  4. 林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」：整得真好看！她直球反擊
  5. 胡歌「旋風式訪台」結束！　機場寵粉簽名來者不拒
  6. 小孟老師／6月13日星座運勢　雙子坐等錢來
  7. 無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣
  8. 大元曖昧勾引林柏宏「是不是還喜歡我」　戲外批第三者：該死的存在
  9. 黃宏軒其實不姓黃！爸取名超雷：我嚇死　涂善存長毛被叫「鬍哥」
  10. 江志豐爆「和親姊龍千玉大吵」：這種人先不要動　不忍洩內幕

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366