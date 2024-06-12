鄧福如痛失「14年摯愛」！　PO愛犬合照訴思念：好想抱抱你

記者王靖淳／綜合報導

歌手鄧福如2019年宣布和網紅HowHow（陳孜昊）結婚，婚後育有1子1女，1家4口甜蜜幸福，平時也會透過社群分享生活，今（12）日她寫下長文透露，愛犬「鼠鼻」已離世1個月的時間，至今仍非常想念對方，「好想再一次好好抱抱你。」

▲鄧福如寫下長文表達對愛犬的思念。（圖／翻攝自Facebook／鄧福如AFÜ）

鄧福如坦言，這14年來她將鼠鼻的存在視為理所當然，太習慣身邊總是有愛犬相伴，如今對方過世滿30天的時間，她才驚覺這並非一場夢，腦中也總是浮現熟悉的味道及聲音，「家裡安靜到隨時都像是在宣布你的離去，一切存在於生活中的理所當然，都變得離我好遙遠。」

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▲鄧福如愛犬離世。（圖／翻攝自Facebook／鄧福如AFÜ）

鄧福如在文中附上過去與鼠鼻的親密合照，並難過喊話：「這些日子以來你都有好好吃東西嗎？在天堂有交到好朋友嗎？」接著表達自己對愛犬的思念，同時也表示，過去相伴的日子，她真的感到很幸福且滿足，今後對方也將永遠存活在她心裡，「謝謝你參與了我人生的各個階段。」



【鄧福如臉書全文】

原來不是一場夢

是你真的離開我了

今天剛好是第30天

這些日子以來你都有好好吃東西嗎？

在天堂有交到好朋友嗎？

十四年來

太習慣身邊總是有你

習慣家裡到處都有你的毛髮、味道

習慣生活中那些理所當然的聲音和畫面

你的打呼聲、

走路指甲碰到地板的喀喀聲、

嘴饞討食的抓碗聲

還有尿完尿打噴嚏的聲音

全都跟著你一起留在回憶裡了

家裡安靜到隨時都像是在宣布你的離去

一切存在於生活中的理所當然

都變得離我好遙遠

真的好想好想你

好想再一次好好抱抱你

總是有你陪伴的我

日子真的是過得非常幸福、滿足

謝謝你參與了我人生的各個階段

今後你將永遠活在我的心裡

Murmi愛你一輩子