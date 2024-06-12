ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人謝京穎在去年底和張書偉登記結婚，9日於台北萬豪酒店舉辦婚禮。她12日分享婚禮的幕後影片，記錄下自己在中途換髮型的過程，原本期待張書偉看見短髮的她會有什麼表情，但最後張書偉的反應讓網友都不禁吐槽「直男無誤」。

▲▼謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

▲謝京穎和張書偉於日前舉辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

影片中，謝京穎一結束婚禮的中途橋段，立刻就狂奔到休息室要剪頭髮。她說，因為張書偉從未見過她短髮的樣子，所以決定用新髮型迎接新身份，「我曾經問過他，我什麼樣子最好看？他說我什麼樣子都好看，我們等一下就看看他的表情。」但髮型師立刻就笑說：「他會不會沒發現？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

▲謝京穎在婚禮中途剪頭髮。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎在剪掉約25公分的長髮後，換了新一套婚紗進場，還特意問張書偉說：「我有什麼不一樣嗎？」果不其然，張書偉完全沒發現她剪短髮，還說：「妳每天都一樣，一樣的漂亮。」謝京穎為此又說：「仔細看我有什麼不一樣嗎？」但張書偉端詳了許久都沒看出，直到台下大喊「頭髮剪了」，他才恍然大悟，還擔心妻子剪短會不連戲。

▲▼謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

▲張書偉完全沒發現謝京穎變短髮。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

對於張書偉的反應，網友紛紛笑說「看來新郎是哭到傻了吧」、「書偉哥不愧是專業演員和直男，竟然說不連戲」、「書偉哥真的後知後覺的」、「通常直男都不太會馬上發現另一半的造型改變」、「書偉是直男無誤」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「X上的初戀」影片曝！老司機忘情連結抽送　超尬⋯遇警喊不要動

推薦閱讀

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

Soya把分手寫成歌「終於接受失戀」！　105字吐情變心聲

Soya把分手寫成歌「終於接受失戀」！　105字吐情變心聲

《壞媽媽》羅美蘭零偽裝現蹤台灣！　逛老街吃麵線、小籠包被拍

《壞媽媽》羅美蘭零偽裝現蹤台灣！　逛老街吃麵線、小籠包被拍

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

57歲王祖賢「挺肚露面」全被拍！　遭疑身材走鐘真相曝光

57歲王祖賢「挺肚露面」全被拍！　遭疑身材走鐘真相曝光

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

胡歌「我們不分彼此」自嘲有台灣腔！　來台喊表態：我便宜又好用

胡歌「我們不分彼此」自嘲有台灣腔！　來台喊表態：我便宜又好用

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

Soya把分手寫成歌「終於接受失戀」！　105字吐情變心聲

《壞媽媽》羅美蘭零偽裝現蹤台灣！　逛老街吃麵線、小籠包被拍

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

57歲王祖賢「挺肚露面」全被拍！　遭疑身材走鐘真相曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張書偉, 謝京穎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鄧福如痛失「14年摯愛」！　PO愛犬合照訴思念：好想抱抱你
  2. 陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」
  3. 謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤
  4. 胡歌被禁說「上海、繁花」？陸委會：空穴來風無法評論
  5. 李懿掉現金跟手機代誌大條　被莎莎虧「腦子還好？」
  6. 桃園鐵玫瑰熱音賞卡司公開！　陽帆愛女、準金曲新人都來了
  7. Soya把分手寫成歌「終於接受失戀」！　105字吐情變心聲
  8. 蕭煌奇週六高雄開唱！ 黃小琥友情站台酬勞曝光了
  9. babyMINT粼粼身材練出驚人成果　崩潰哭喊：這是女團的手嗎
  10. 二伯再發聲「擺脫陰霾」！　曬員工合照曝真實心境

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366