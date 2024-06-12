謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人謝京穎在去年底和張書偉登記結婚，9日於台北萬豪酒店舉辦婚禮。她12日分享婚禮的幕後影片，記錄下自己在中途換髮型的過程，原本期待張書偉看見短髮的她會有什麼表情，但最後張書偉的反應讓網友都不禁吐槽「直男無誤」。

▲謝京穎和張書偉於日前舉辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

影片中，謝京穎一結束婚禮的中途橋段，立刻就狂奔到休息室要剪頭髮。她說，因為張書偉從未見過她短髮的樣子，所以決定用新髮型迎接新身份，「我曾經問過他，我什麼樣子最好看？他說我什麼樣子都好看，我們等一下就看看他的表情。」但髮型師立刻就笑說：「他會不會沒發現？」

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▲謝京穎在婚禮中途剪頭髮。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎在剪掉約25公分的長髮後，換了新一套婚紗進場，還特意問張書偉說：「我有什麼不一樣嗎？」果不其然，張書偉完全沒發現她剪短髮，還說：「妳每天都一樣，一樣的漂亮。」謝京穎為此又說：「仔細看我有什麼不一樣嗎？」但張書偉端詳了許久都沒看出，直到台下大喊「頭髮剪了」，他才恍然大悟，還擔心妻子剪短會不連戲。

▲張書偉完全沒發現謝京穎變短髮。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

對於張書偉的反應，網友紛紛笑說「看來新郎是哭到傻了吧」、「書偉哥不愧是專業演員和直男，竟然說不連戲」、「書偉哥真的後知後覺的」、「通常直男都不太會馬上發現另一半的造型改變」、「書偉是直男無誤」。