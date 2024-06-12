二伯再發聲「擺脫陰霾」！　曬員工合照曝真實心境

記者王靖淳／綜合報導

網紅蔡阿嘎6日晚間在社群發出聲明，正式宣布開除資歷超過10年的員工蘿拉，消息一出引發熱議。為此，二伯事後也在社群吐露心聲，坦言幾週前遭遇一場重擊，今（12）日她再度發文，直言：「擺脫陰霾認真工作。」

▲二伯今（12）日發文：「擺脫陰霾認真工作。」（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

透過二伯社群的最新貼文可見到，她分享與員工們的合照，除了表示歡迎各種線上、線下或是聯名的合作發案給他們之外，同時也向公司企業、學校單位喊話，若有擺攤、採購、團購等訂製需求，都可以直接與他們的業務信箱聯繫討論，最後更在文末附上「擺脫陰霾認真工作」的註解。



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▲二伯平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

事實上，在工作室開除資深員工蘿拉後，二伯昨（11）日才在社群限時動態發聲抒發心情，除了坦言前幾週遭遇一場重擊之外，同時也透露，現在自己沒有個頭緒，直言：「怎麼睡得著。」雖然文中未指名道姓，不過內容在曝光後不久，仍遭不少人猜測，她所指的應該是蘿拉遭開除一事，如今再PO文喊話「擺脫陰霾」，立即吸引許多網友寫下「加油」、「一定會越來越好」的打氣留言。



▲二伯昨（11）日才發文表示：「前幾週的一場重擊。」（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

【二伯臉書全文】



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