ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

葉啟田神隱遭傳失智…江志豐揭真實近況　爆「為他負債破產」

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅推出新單曲〈美麗的女人〉，由音樂人江志豐操刀打造，兩人今（12日）舉辦記者會，江志豐坦言，這次幫吳申梅製作單曲已經花了30萬元，更驚爆7年前幫「寶島歌王」葉啟田製作專輯花了300萬元，自己貸款500多萬元，結果因為葉啟田不願上通告宣傳，導致全部費用打水漂，更因此破產。

▲吳申梅、江志豐出席〈美麗的女人〉餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲江志豐曾替「寶島歌王」葉啟田（下）製作。（圖／記者林敬旻攝、資料照／記者周宸亘攝）

▲▼網紅直播演藝培訓開幕媒體發表酒會-葉啟田。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

江志豐透露，至今兩人也沒有再聯絡，「我覺得人還是要互相幫忙啦！」近年葉啟田行事作風相當低調，鮮少出現在公眾面前，幾年前葉啟田更傳出罹患失智症的傳言，但江志豐說兩、三年前曾經遇到對方，目測葉啟田除了因年邁身體變差，其他狀況都還算不錯。

他和吳申梅早在多年前《超級紅人榜》節目就認識，盛讚吳申梅，「她是我這些年來看過的女孩子裡面，除了有舞台魅力，還很有藝人特質，有些藝人很節省，可是申梅很會投資自己。」因此決心替她製作音樂，好在他之前因疫情改做幕後，存了不少錢，才沒有又讓存款見底。

▲吳申梅、江志豐出席〈美麗的女人〉餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲江志豐替吳申梅打造單曲〈美麗的女人〉。（圖／記者林敬旻攝）

他笑說老婆平常很討厭他亂花錢，但這次簽下吳申梅是老婆提出的，「她之前還為了我身上只剩十萬元借朋友，結果分手，說沒安全感，現在她也很看好，加上我跟申梅有交情，之後我們還計畫要出國工作，她也很放心。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

推薦閱讀

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動

快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動

林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

江志豐, 吳申梅, 葉啟田

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《原子少年》呂植宇終於出道！　高有翔爆他等不到發片「哭到抽蓄」
  2. 57歲王祖賢「挺肚露面」全被拍！　遭疑身材走鐘真相曝光
  3. 王星越直播屢遭私生騷擾！　無奈求助畫面曝...網心疼：能不能放過他
  4. 胡歌「我們不分彼此」自嘲有台灣腔！　來台喊表態：我便宜又好用
  5. 吳申梅嫁香港總裁1年多　求籤「抽到老蚌生珠」當場傻眼
  6. 主動幫正妹路人拍照⋯林柏宏「詭譎表情」超毛
  7. 葉啟田神隱遭傳失智…江志豐揭真實近況　爆「為他負債破產」
  8. 林襄飛韓做醫美！嘴打玻尿酸「1疏忽」醒來照鏡子GG了：被自己幽默到
  9. 胡歌現身「松山文創園區」0偽裝逛景點　粉絲興奮：好喜歡他！
  10. 高雲翔爆「二婚再當爸」！　掰了董璇5年低調娶圈外人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366