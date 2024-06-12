葉啟田神隱遭傳失智…江志豐揭真實近況　爆「為他負債破產」

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅推出新單曲〈美麗的女人〉，由音樂人江志豐操刀打造，兩人今（12日）舉辦記者會，江志豐坦言，這次幫吳申梅製作單曲已經花了30萬元，更驚爆7年前幫「寶島歌王」葉啟田製作專輯花了300萬元，自己貸款500多萬元，結果因為葉啟田不願上通告宣傳，導致全部費用打水漂，更因此破產。

▲江志豐曾替「寶島歌王」葉啟田（下）製作。（圖／記者林敬旻攝、資料照／記者周宸亘攝）

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江志豐透露，至今兩人也沒有再聯絡，「我覺得人還是要互相幫忙啦！」近年葉啟田行事作風相當低調，鮮少出現在公眾面前，幾年前葉啟田更傳出罹患失智症的傳言，但江志豐說兩、三年前曾經遇到對方，目測葉啟田除了因年邁身體變差，其他狀況都還算不錯。

他和吳申梅早在多年前《超級紅人榜》節目就認識，盛讚吳申梅，「她是我這些年來看過的女孩子裡面，除了有舞台魅力，還很有藝人特質，有些藝人很節省，可是申梅很會投資自己。」因此決心替她製作音樂，好在他之前因疫情改做幕後，存了不少錢，才沒有又讓存款見底。

▲江志豐替吳申梅打造單曲〈美麗的女人〉。（圖／記者林敬旻攝）

他笑說老婆平常很討厭他亂花錢，但這次簽下吳申梅是老婆提出的，「她之前還為了我身上只剩十萬元借朋友，結果分手，說沒安全感，現在她也很看好，加上我跟申梅有交情，之後我們還計畫要出國工作，她也很放心。」