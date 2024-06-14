小孟老師／6月14日星座運勢　財運全都旺「天秤中獎錢來」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：完成個人計畫
感情：互相包容缺點
財運：財運滾滾來臨
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：實現業務流程
感情：共同解決困惑
財運：發財好運連連
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：射手
工作：獲得企業合作
感情：共同規劃未來
財運：突然中獎發財
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：金牛
【土象星座】
工作：獲得優秀員工
感情：共建溫馨家庭
財運：意外財富湧來
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：完成年度計畫
感情：關注彼此健康
財運：意外獲得金錢
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：完成公益活動
感情：尊重彼此意願
財運：意外得到錢財
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：獅子
【水象星座】
工作：獲得行業獎項
感情：互相承認錯誤
財運：金錢自然來臨
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：員工技能提升
感情：分享成功喜悅
財運：金錢從天而降
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：安排親子活動
感情：分享生活細節
財運：幸運收入增加
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
【火象星座】
工作：成功開發市場
感情：家人支持力量
財運：錢財滾滾而來
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：處女
工作：完成效能培訓
感情：共同制定目標
財運：財富自動增加
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：完成財務目標
感情：一起度過困境
財運：天降橫財富貴
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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