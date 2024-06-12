「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎6日無預警發聲明表示，已開除元老級員工蘿拉（林沛蓁），但內容僅提及對方有不法行為，並未說明具體原因。事隔多天，他11日在社群網站證實工作室已調整成「多位業務窗口」，並在留言區和粉絲互動，再度引發討論。

▲蔡阿嘎解答業界傳聞的100萬真相。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



蔡阿嘎在留言區PO出粉絲的訊息，內容提到之前因為工作，剛好審閱到他和公司的合作案合約，當時的聯繫窗口是他的員工蔡宗翰，「來回過程據我們業務窗口感受上也沒有不好的地方」，也因此體認到他之所以能成為長青樹的關鍵，「也很意外價碼如此實惠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎分享粉絲私訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



值得一提的是，有曾在廣告業工作的粉絲提到「聽說找阿嘎業配沒有100萬都不接的」，想在留言區詢問是否為真。對此，蔡阿嘎附上一個大笑的表情符號回應了，「蛤？怎麼可能，每檔都100萬我早退休了！」

▲▼蔡阿嘎工作室翻開新篇章。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



蔡阿嘎也歡迎各大業主去信洽談合作，「保證物超所值！」此外，雖然開鍘了元老級員工蘿拉，但他在留言區透露老婆二伯的個人品牌最近也有召入新血，「難得有男丁」，顯然工作室已翻開新篇章。