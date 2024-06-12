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直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

結束工作的柯以柔，與工作人員道別獨自離開電視台。（圖／本刊攝影組）

 ▲結束工作的柯以柔，與工作人員道別獨自離開電視台。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

柯以柔與前夫郭宗坤2017年爆出婚變，離婚官司打了4年7個月，才恢復自由之身。去年底，她出席活動時表示自己不排斥交新朋友，無奈礙於工作與家庭，身邊始終沒有另一半，更堅決表示不會再婚，今年3月又再度強調自己沒人追也沒機會交男友；不過，近日時報周刊CTWANT目擊柯以柔下工後，被一名長相斯文的眼鏡男溫馨接送，2人不僅一同返家、晚餐約會，期間柯以柔更主動勾起男方的手，臉上洋溢著笑容，完全藏不住幸福。

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6月4日下午4點半，結束錄影工作的柯以柔和同行的工作人員道別，隨後走到附近的咖啡店外，和一名戴眼鏡的斯文男子會合。2人一見面，男方隨即接手柯以柔手中的提袋，之後走進店內買了1杯咖啡，才和柯以柔一起走到附近的停車場取車。期間柯以柔態度落落大方，沒戴口罩絲毫沒有半點遮掩，2人一路上邊走邊聊，柯以柔臉上一直掛著笑容，足見他們熟悉的程度。

柯以柔與一名戴眼鏡的男子會合，男方立刻幫他拿提袋展現紳士一面，而柯以柔充滿笑容，眼神也一直緊盯著男方。（圖／本刊攝影組）

▲柯以柔與一名戴眼鏡的男子會合，男方立刻幫他拿提袋展現紳士一面，而柯以柔充滿笑容，眼神也一直緊盯著男方。（圖／本刊攝影組）

兩人座車開往八里某社區住宅，待了76分鐘後才又駛離。（圖／本刊攝影組）

▲兩人座車開往八里某社區住宅，待了76分鐘後才又駛離。（圖／本刊攝影組）

5點25分，車子開進新北市八里區一處新建成的住宅社區，兩人入內共處76分鐘後車子開出社區，看起來應該是男方的住所。晚間7點半左右，車子抵達台北市天母某百貨公司的停車場停車，小倆口並未在百貨公司公司逛街，而是轉戰到附近的巷弄覓食。走在人行道時，柯以柔不畏人來人往的人潮，主動勾起眼鏡男的手，散步到一間麻辣燙小吃店。

車子前往天母某百貨，停好車後柯以柔與男子一起下車。（圖／本刊攝影組）

▲車子前往天母某百貨，停好車後柯以柔與男子一起下車。（圖／本刊攝影組）

下車後，柯以柔主動勾起眼鏡男的手，顯現出2人親密互動。（圖／本刊攝影組）

▲下車後，柯以柔主動勾起眼鏡男的手，顯現出2人親密互動。（圖／本刊攝影組）

2人站在櫃子前挑選食材時，柯以柔幾乎是依偎著眼鏡男，只見柯以柔手指著想吃得，由男生負責取菜。點完餐後，2人到店內入坐，等餐過程中，柯以柔拿著手機畫面和對方分享，男生看了隨即露出笑臉，而柯以柔也忍不住跟著大笑，種種互動都顯現出2人並非普通的朋友關係。

抵達一家小吃攤後兩人黏踢踢一同享用晚餐。（圖／本刊攝影組）

▲抵達一家小吃攤後兩人黏踢踢一同享用晚餐。（圖／本刊攝影組）

男方與柯以柔分享手機內容，柯以柔更是不時被逗得哈哈笑。（圖／本刊攝影組）

▲男方與柯以柔分享手機內容，柯以柔更是不時被逗得哈哈笑。（圖／本刊攝影組）

7點41分，眼鏡男起身拿了2副餐具，回座後將其中一副交給柯以柔，沒想到送來的餐點只有一碗。但2人看似習以為常地共享一碗麻辣燙，柯以柔大口吃麵、小口喝湯，吃得津津有味，享用美味的同時，不忘和眼鏡男分享彼此的趣事，用餐過程中不時開懷大笑、動作舉止大方自然，看得出已經很習慣彼此，無須刻意修飾自己。

兩人合吃一碗麻辣燙，看得出關係十分緊密。（圖／本刊攝影組）

▲兩人合吃一碗麻辣燙，看得出關係十分緊密。（圖／本刊攝影組）

結束短暫的晚餐約會，男子將柯以柔送回家。（圖／本刊攝影組）

▲結束短暫的晚餐約會，男子將柯以柔送回家。（圖／本刊攝影組）

吃得差不多時，柯以柔起身到食材區加點一份外帶。約莫8點，飽餐的2人走出店門口，男子負責拿那一份加點的外帶，而柯以柔則張開手臂享受夏日晚風，悠閒地走回百貨公司取車。

晚間8點10分，車子開到距離百貨1公里左右的住宅大廈，柯以柔拎著大包小包下車，接著走進大廈內，而眼鏡男則把車停在巷內等候。2分鐘後，柯以柔拉了一卡黑色行李箱交給男生，眼鏡男隨後開車離去，柯以柔則走回大廈。

柯以柔花了4年7個月讓自己恢復自由身，今年三月還表示單身的她，據查與車友Joseph（左一）培養出好感情。（圖／翻攝自柯以柔IG）

▲柯以柔花了4年7個月讓自己恢復自由身，今年三月還表示單身的她，據查與車友Joseph（左一）培養出好感情。（圖／翻攝自柯以柔IG）

據了解，該男子名叫Joseph，與柯以柔都是單車運動愛好者。本刊記者觀察2人的社群網路，發現Joseph上傳的照片中，有不少和女方跟其他車友的合照，2人的身影幾乎總是一左一右、如影相隨；而柯以柔的貼文，則較少出現Joseph的照片，似乎是怕甜蜜合影成了戀愛鐵證，洩漏了兩人的關係。

關於柯以柔與Joseph的關係，記者致電詢問柯以柔經紀人，她表示：「以柔一直在騎公路車，他們車友都會約出去，都是朋友。」

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