《明日邊界》隔十年續集有譜？　湯姆克魯斯興奮喊：等不及分享　

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星湯姆克魯斯與艾蜜莉布朗主演的科幻動作片《明日邊界》深受全球影迷喜愛，許多人敲碗續集，但一直沒有確切的消息。最近，湯姆克魯斯在Instagram上發文感謝了艾蜜莉布特、導演道格李曼以及編劇克里斯多福麥奎里等人，並表示「謝謝華納兄弟製作這部片，我等不及想要分享更多，我們正要合作創造的優秀作品」，此舉引發了外界對可能續集的猜測。

▲《明日邊界》受到不少劇迷喜愛。（圖／翻攝自海報）

湯姆克魯斯在《明日邊界》上映10週年之際，再次表達了對劇組成員的感謝，尤其是稱讚艾蜜莉布朗是「很棒的朋友，很棒的演員」，對她在片中的表現表達敬佩，「無論是她的奉獻精神、幽默感、脆弱性以及力量，她十項全能又全力以赴」。湯姆也回顧了與導演道格李曼的合作經歷，兩人自該片後繼續合作並即將再次攜手。

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▲湯姆克魯斯的發文引發猜想。（圖／UIP提供）

湯姆克魯斯感謝了與他合作的所有人，尤其是對編劇克里斯多福麥奎里的努力表示感謝，他說克里斯多福麥奎里的故事改編「幫助我們打造該片的整葛團隊，讓這部電影能夠發揮最大的娛樂效果」。此外，湯姆也對華納兄弟的支持表示感謝，並透露自己目前正在與華納兄弟合作開發更多電影項目，這讓外界對他們未來的合作充滿期待。

湯姆克魯斯的發言中並未直接提及《明日邊界》續集，但導演、編劇此前曾透露有關續集的想法。可惜的是一直未能實現。外界分析原因可能與當年北美票房表現不佳有關，雖然《明日邊界》在海外收穫票房佳績，但北美票房沒能突破一億美元大關，而這或許影響了華納兄弟對製作續集的決策。