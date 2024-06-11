最正主播葉映彤懷二胎　性別趴老公超開心卻被她質疑

記者葉文正／台北報導

華視最正主播葉映彤，宣布懷二胎後，目前已懷胎4個多月，她與老公徐霈修特別選在最近開性別趴，公布寶寶性別後，夫妻倆欣喜若狂，葉映彤也笑說，「老公真的圓夢了，但我生兩個也是極限，這次不負眾望真的好開心。」

▲葉映彤宣布懷女娃。（圖／翻攝葉映彤臉書）

葉映彤在最近一次產檢時，讓主治醫師劉醫師做超音波產檢，事前還問老公：「你會緊張嗎？」但老公答：「不會。」讓葉映彤質疑老公，為何要說謊，明明就想要個寶貝女兒，一知道懷孕，也要老公好好燒香拜佛，期待真的是懷上女兒。

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▲葉映彤預產期11月。（圖／翻攝葉映彤臉書）

而經驗豐富的劉醫師，立刻就看出寶寶性別，而且立刻把答案封印，沒有讓夫妻倆知道，有趣的是，當性別趴公布寶寶性別，葉映彤戳破氣球證實是懷女娃，夫妻倆開心大叫，真的是女兒，葉映彤也很開心歡迎女兒的降臨，與兒子湊一個「好」字。

▲華視主播葉映彤。（圖／翻攝葉映彤臉書）

葉映彤透露，懷女兒當然好開心，因為老公很想要，自己也可以有好好打扮的小公主，但她仍會操心：「女生除了一些生理的情況外，還有心理的層面要面對，害怕她跌跌撞撞，但想到有多一個小傢伙衝到我懷裡，真的好開心。」葉映彤預產期預計在今年11月，家裡將添一位掌上明珠。