11位進軍韓國的台籍明星！許光漢首部韓劇將開播　子瑜、舒華女團出道

文／妞新聞

妞妞們是否曾在韓劇、韓綜或KPOP音樂中，驚喜地發現了一張熟悉的台灣面孔呢？是的，越來越多的台籍明星正在韓國大放異彩，他們不僅在當地打出名堂，還讓我們為之驕傲！下列盤點11位曾經或已成功進軍韓國的台灣明星，來看看他們如何用實力和魅力征服韓國娛樂圈吧！

「進軍韓國」台籍明星

1.許光漢

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▲許光漢。（圖／IG@kuanghanhsu）

1990年出生的「許光漢」憑藉台劇《想見你》不只在台灣爆紅，也因為該劇受到日本、韓國等地的歡迎，讓他迅速打開國際知名度。許光漢在劇中一人分飾兩角，不管是細膩的演技、角色內心世界、青春洋溢的笑容，還是那深情款款的眼神，都讓無數劇迷為之心動。

而許光漢在這幾年也積極向日韓發展，像是前陣子出演的日本電影《青春18×2 通往有你的旅程》才剛上映不久，最近又確定參演首部韓國影集《無路可逃》，而且還是首次挑戰「冷血殺手」這種角色，相信妞妞們也很期待他的表現！

2.舒華

▲舒華。（圖／IG@yeh.shaa_）

2000年出生的「舒華」是韓國女子團體(G)I-DLE成員之一，在團隊中擔任副唱角色，也是年紀最小的忙內。2016年因為參加韓國娛樂經紀公司Cube的試鏡而變成實習生，16歲就赴韓追夢讓人相當佩服，最後也成功於2018年出道。

不同於多數偶像，舒華時常給人不拘小節、沒偶包的形象，即使被網路言語霸凌，她也會不畏懼地反擊，霸氣舉止反而圈粉無數，而且她還曾經獲得「TC Candler全球最美面孔第94名」，也曾表示自己對於演戲有興趣，未來妞妞們有機會在影劇圈看到她也說不定！

3.周子瑜

https://www.instagram.com/p/C5sE72Exvct

1999年出生的「周子瑜」是韓國女子組合TWICE的成員之一，在隊內擔任領舞、副唱角色。2012年她前往韓國參加2次試鏡後，正式成為JYP娛樂公司練習生，比較鮮為人知的是，當時她參加《SIXTEEN》選拔實境秀其實是落選的，但由於實力突飛猛進與高人氣，JYP娛樂後來才決定再追加2名成員，也就是她和MOMO！

順帶一提，子瑜和前述提及的舒華因為共同好友而認識，後來變成好朋友，私下不僅會約吃飯，還會一起遛狗狗呢！

4.Nien

https://www.instagram.com/p/C7MDFR_rwfw

2003年出生的「Nien（許念慈）」是Modhaus旗下女團tripleS的成員之一，擔當副唱角色，其實她早在2021年就參加過韓國選秀節目《Girls Planet 999》，不過當時在第二輪就遭到淘汰，未能出道。

5.LAURENCE

https://www.instagram.com/p/C653Ex0rSfO

2003年出生的「LAURENCE（方毅家）」是n.CH娛樂旗下男團n.SSign的成員之一，擔當副唱角色。和Nien一樣，LAURENCE在2022年也參加過的選秀節目《青春明星》，不過後來以第9名的成績遭到淘汰。

6.RAINIE

▲RAINIE在台灣就是小小童星。（圖／IG@irainie.isme__ ）

2000年出生的「RAINIE（朱晴渝）」原本是韓國女團bugAboo的成員之一，不過就在去年，她轉而加入韓國A.O娛樂旗下的女團PRIMROSE。其實RAINIE在台灣就是小小童星，曾參加過台灣的《Power星期天》、《小宇宙33號》、《百萬大明星》等綜藝節目。

7.Kelly

https://www.instagram.com/p/C3T-JjZJPI4

2002年出生的「Kelly（林韋希）」是韓國女子團體TRI.BE的成員，主要擔當領唱的角色，其實Kelly之前也曾參加過選秀節目《青春有你2》，不過當時在第一輪就遭到淘汰，所以妞妞們可能對她沒這麼熟！

8.NICHOLAS

https://www.instagram.com/p/C65yDQpy7bA

2002出生的「NICHOLAS（王奕翔）」是HYBE LABELS JAPAN旗下的男子音樂團體&TEAM成員，說到他的出道經歷也是很豐富，2020年參加韓國男團實境節目《I-LAND》，可惜遭到淘汰；2021年參加原本要在日本推出的選秀節目《&AUDITION》，可是又遇到新冠疫情，導致該節目延後播出；直到2022年出演《&AUDITION - The Howling -》才終於出道！

由於&TEAM是以日團出道，所以NICHOLAS不只要會韓文，還要苦學日文，而今年4月&TEAM首度來台演出，這也是NICHOLAS出道後第一次回到家鄉表演。還不認識的他的妞妞們可能也會覺得有點眼熟，因為他還曾經參與過電影《陽光普照》的臨演，與許光漢一起當聽課學生。（原來兩大男神同框過！？）

9.吳映潔

https://www.instagram.com/p/C5OCV1qvPW2

1989年出生的「吳映潔（鬼鬼）」因為參加電視節目《我愛黑澀會》而被選中，以女子組合黑Girl出道，2009年合約期滿後單飛，2016年短暫與韓國經紀公司CJ E&M簽約，不只發行迷你專輯，在當時還是台灣首位登上韓國舞台的Solo女歌手。

多數人對鬼鬼進軍韓國印象較深刻的，應該是2013年她參與韓國綜藝節目《我們結婚了》，當時還與2PM成員玉澤演組成假想夫婦 ，沒想到這對「鬼澤夫婦」大受歡迎，也是這齣節目的經典CP之一！

10.賴冠霖

https://www.instagram.com/p/CaRiHI0P6Xk

2001年出生的「賴冠霖」是前韓國男子演唱組合Wanna One成員之一，當年他參加韓國Mnet選秀節目《Produce 101 S2》以第7名成績出道。2019年團體解散後，賴冠霖轉戰中國影劇圈，第一部陸劇作品《初戀那件小事》就獲得不錯的評價。

11.蔡瑞雪

▲（圖／IG@snowbabyq）

1996年出生的「蔡瑞雪」目前是網紅身分，2017年參加韓國選秀節目《偶像學校》，不過當時成績不盡理想，所以最終未能出道。回台後的她除了經營自己的社群頻道之外，還開始出演電視劇，像是《噬罪者》、《浪漫輸給你》、《地獄里長》等，今年也會有一部《回憶暫存事務所》。

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