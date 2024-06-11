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金秀賢爆熱戀女偶像「官方急發聲」！　林娜榮親還原「親密貼耳」過程

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男星金秀賢因《淚之女王》人氣再翻漲，3月因被金賽綸流出合照，掀起烏龍緋聞，近日又被拍到和前女團I.O.I成員林娜榮一起去看音樂節，再掀熱戀疑雲，對此，金秀賢經紀公司11日也對外發聲。

▲金秀賢和林娜榮爆熱戀。（圖／tvn_drama IG）

▲金秀賢和林娜榮爆熱戀。（圖／tvn_drama IG）

金秀賢與林娜英傳出熱戀後，雙方經紀公司11日口徑一致表示戀愛傳聞「完全不是事實」，女方解釋：「只是跟朋友們一起去節慶玩耍，順便打了個招呼而已。」強調是偶然相遇，因現場太吵，所以才靠在耳邊交談；至於對於有關兩人是否有私交的問題，金秀賢公司回答：「不作任何評論。」

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金秀賢7日被流出參加音樂節的目擊影片，影片中，他戴著黑色鴨舌帽、身穿寬鬆襯衫，並向左邊一位女孩湊近說話，而該女子也被發現是女團I.O.I出身的林娜榮，引網友驚訝表示「是沒想過的組合」，還有人質疑兩人是不是在交往。

外送用▲▼金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」掀戀愛說。（圖／翻攝自金秀賢IG、pann）

▲金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」掀戀愛說。（圖／翻攝自金秀賢IG、pann）

不過，有粉絲指出，金秀賢所參加的音樂節主辦是《淚之女王》的贊助方，且金秀賢和對方會長也是認識的關係，現場還邀來朴敘俊等其他藝人共襄盛舉。此外，金秀賢被認出後，有大方地和粉絲打招呼，再加上音樂節現場本就吵雜，金秀賢和林娜榮湊近說話的舉動並無不妥，戀愛一說根本是無稽之談。

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