泰國阿嬤不知道自己孫子有多紅　好金孫創下票房紀錄

電影《金孫爆富攻略》 (How to make millions before grandma dies) 在泰國上映後獲得泰國觀眾的熱烈迴響,成為上半年泰國最賣座泰國電影,並陸續空降亞洲各地票房冠軍,《金孫》即將於21日在台上映,金孫與阿嬤旋風期待席捲全台。

▲Billkin(左)與飾演阿嬤的76歲泰國新演員Taew再度合體拍攝MV。(圖/CATCHPLAY提供)

電影《金孫爆富攻略》描寫每個家庭都會上演的日常故事,祖孫間真摯的情感、家人之間爭吵與每個家庭都會存在的矛盾,引起觀眾極大共鳴。繼於印尼、馬來西亞、新加坡票房開出紅盤後,上周末(7日)於越南上映首日,票房即超越泰片上映首日票房紀錄雙倍佳績,奪越南影史泰片首映票房冠軍。

▲Billkin與飾演阿嬤的76歲泰國新演員Taew因為拍電影結緣。(圖/CATCHPLAY提供)

看到亞洲各地票房紛傳捷報,男主角Billkin上周於泰國出席電影慈善捐款活動時表達感謝之外,也期待電影能在即將上映的台灣一樣有好成績,他說:「你有多久沒有陪家人去電影院看一部電影了,一起來看《金孫爆富攻略》吧!這部電影會讓你重新找回與家人之間的情感。」



電影《金孫爆富攻略》除了男主角的人氣加持以外,飾演阿嬤的素人演員烏薩薩梅坎姆Usha Seamkhum(小名Taew)也因電影走紅亞洲各地,日前Taew前往印尼宣傳時,甚至引發影迷轟動,機場被粉絲包圍擠爆,足見電影的成功。

而阿嬤Taew在接受訪問時坦言,當時得知電影《金孫爆富攻略》要與Billkin合作時,他其實完全不知道這位巨星有多紅,還問導演「他是哪位?」完全不知道男主角有多紅的她,還是透過家中的孫子才得知Billkin的高知名度,她說:「一起工作後我看到了這個男孩的專業與魅力,我立刻明白了為什麼他如此受人喜愛,我們之間的感情也因為電影,有如真正的阿嬤與孫子般的互相疼愛,非常難忘。」



電影《金孫爆富攻略》故事描述小安(普提蓬阿薩拉塔納功 飾)決定辭去工作,回到家中照顧罹癌的阿嬤(烏薩薩梅坎姆飾)。然而,孫子看似孝順照顧的心,但其實並非出自於對阿嬤的愛。在得知親戚小梅(彤達婉奔提維此弓 飾)從阿公那裡繼承了價值千萬的房產後,他費盡千辛萬苦,希望博取阿嬤的信任。然而,阿嬤用智慧讓小安慢慢地學會生活,在朝夕相處下小安的心態漸漸有了改變。