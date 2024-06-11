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泰國阿嬤不知道自己孫子有多紅　好金孫創下票房紀錄

記者葉文正／台北報導

電影《金孫爆富攻略》 (How to make millions before grandma dies) 在泰國上映後獲得泰國觀眾的熱烈迴響，成為上半年泰國最賣座泰國電影，並陸續空降亞洲各地票房冠軍，《金孫》即將於21日在台上映，金孫與阿嬤旋風期待席捲全台。

▲Billkin與飾演阿嬤的76歲泰國新演員Taew再度合體拍攝MV。（圖／CATCHPLAY提供）

▲Billkin（左）與飾演阿嬤的76歲泰國新演員Taew再度合體拍攝MV。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《金孫爆富攻略》描寫每個家庭都會上演的日常故事，祖孫間真摯的情感、家人之間爭吵與每個家庭都會存在的矛盾，引起觀眾極大共鳴。繼於印尼、馬來西亞、新加坡票房開出紅盤後，上周末（7日）於越南上映首日，票房即超越泰片上映首日票房紀錄雙倍佳績，奪越南影史泰片首映票房冠軍。

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▲Billkin與飾演阿嬤的76歲泰國新演員Taew再度合體拍攝MV。（圖／CATCHPLAY提供）

▲Billkin與飾演阿嬤的76歲泰國新演員Taew因為拍電影結緣。（圖／CATCHPLAY提供）

看到亞洲各地票房紛傳捷報，男主角Billkin上周於泰國出席電影慈善捐款活動時表達感謝之外，也期待電影能在即將上映的台灣一樣有好成績，他說：「你有多久沒有陪家人去電影院看一部電影了，一起來看《金孫爆富攻略》吧！這部電影會讓你重新找回與家人之間的情感。」

電影《金孫爆富攻略》除了男主角的人氣加持以外，飾演阿嬤的素人演員烏薩薩梅坎姆Usha Seamkhum（小名Taew）也因電影走紅亞洲各地，日前Taew前往印尼宣傳時，甚至引發影迷轟動，機場被粉絲包圍擠爆，足見電影的成功。

而阿嬤Taew在接受訪問時坦言，當時得知電影《金孫爆富攻略》要與Billkin合作時，他其實完全不知道這位巨星有多紅，還問導演「他是哪位？」完全不知道男主角有多紅的她，還是透過家中的孫子才得知Billkin的高知名度，她說：「一起工作後我看到了這個男孩的專業與魅力，我立刻明白了為什麼他如此受人喜愛，我們之間的感情也因為電影，有如真正的阿嬤與孫子般的互相疼愛，非常難忘。」

電影《金孫爆富攻略》故事描述小安（普提蓬阿薩拉塔納功 飾）決定辭去工作，回到家中照顧罹癌的阿嬤（烏薩薩梅坎姆飾）。然而，孫子看似孝順照顧的心，但其實並非出自於對阿嬤的愛。在得知親戚小梅（彤達婉奔提維此弓 飾）從阿公那裡繼承了價值千萬的房產後，他費盡千辛萬苦，希望博取阿嬤的信任。然而，阿嬤用智慧讓小安慢慢地學會生活，在朝夕相處下小安的心態漸漸有了改變。

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